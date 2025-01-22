​Рада нацбезпеки Латвії розгляне випадок із появою невідомих дронів над аеропортом Риги

13 січня було зафіксовано польоти невідомих безпілотників над територією аеропорту Риги. Це питання обговорять на засіданні Ради національної безпеки, передає Delfi.

Радбез засідатиме 29 січня. Як повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, такі випадки є тестом на стійкість до гібридних атак.

Рінкевичс визнав, що схожі інциденти виявляють «наші слабкі місця та недогляди. Він додав, що його шокувало «перекладання відповідальності» за те, що сталося. Крім того аеропорт не покращив можливості радарного виявлення.

«З високих трибун ми говоримо про гібридну війну, а державна поліція стверджує, що вона не відповідає за цю ситуацію, Агентство цивільної авіації заявляє, що це теж не їхня відповідальність, аеропорт також не несе відповідальності», - висловив своє невдоволення президент Латвії.

29 січня на засідання Ради національної безпеки запросять відповідальних міністрів, а не керівників установ. «Якщо хтось у наших установах досі чогось не зрозумів, краще чесно зізнатися у цьому та залишити свою посаду», - додав Рінкевичс і при цьому закликав не перебільшувати небезпеку ситуації.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня повідомила, що після цього інциденту зателефонувала начальнику державної поліції, поставивши питання, чому поліція не відреагувала на появу невідомих дронів. Він пояснив, що поліції не вистачало для цього повноважень.