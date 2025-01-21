Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
«У нас що, багато грошей в країні?» — Павло Ковтонюк про страхи через скорочення лікарень і як це вплине на доступ до медиків
У США відбулася інавгурація Дональда Трампа. Відео
У США відбулася інавгурація Дональда Трампа. Відео
У Білій Церкві ровесниця та два підлітки побили 12-річну дівчину
У Білій Церкві ровесниця та два підлітки побили 12-річну дівчину
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Українські компанії постачали мікросхеми до РФ для російських ракет "Х-101" та безпілотників
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Про спробу злиття коледжів та профтехучилищ
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
Інавгурація Дональда Трампа: ключові події та гості
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
Затримали генералів, яких вважають причетними до провалу оборони Харківської області торік
ГоловнаСвіт

У Латвії мають намір заборонити громадянам Росії та Білорусі працювати на об’єктах критичної інфраструктури

Підготовку відповідних змін до закону пояснили необхідністю зміцнення безпеки держави.

У Латвії мають намір заборонити громадянам Росії та Білорусі працювати на об’єктах критичної інфраструктури
Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс
Фото: EPA/UPG

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало поправки до закону про національну безпеку, які забороняють громадянам Росії та Білорусі обіймати посади у структурах управління критичною інфраструктурою, а також працювати на таких об'єктах, повідомляє DW.  

Внесення цих змін до закону до МВС пояснили необхідністю "зміцнення захисту важливої для безпеки латвійської держави та суспільства критичної інфраструктури".

Згідно із запропонованими змінами, фізичні та юридичні особи Росії та Білорусі тепер не можуть не лише бути "власниками, керуючими або бенефіціарами" латвійської критичної інфраструктури, а й надавати послуги таким об'єктам. Виняток можуть зробити для тих, хто отримав спеціальний дозвіл від органів держбезпеки Латвії.

Водночас власнику об'єкта критичної інфраструктури буде заборонено надавати підтримку, у тому числі інформаційну, особам або державам, які "загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності або конституційному ладу демократичних держав".

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies