У Латвії мають намір заборонити громадянам Росії та Білорусі працювати на об’єктах критичної інфраструктури

Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало поправки до закону про національну безпеку, які забороняють громадянам Росії та Білорусі обіймати посади у структурах управління критичною інфраструктурою, а також працювати на таких об'єктах, повідомляє DW.

Внесення цих змін до закону до МВС пояснили необхідністю "зміцнення захисту важливої для безпеки латвійської держави та суспільства критичної інфраструктури".

Згідно із запропонованими змінами, фізичні та юридичні особи Росії та Білорусі тепер не можуть не лише бути "власниками, керуючими або бенефіціарами" латвійської критичної інфраструктури, а й надавати послуги таким об'єктам. Виняток можуть зробити для тих, хто отримав спеціальний дозвіл від органів держбезпеки Латвії.

Водночас власнику об'єкта критичної інфраструктури буде заборонено надавати підтримку, у тому числі інформаційну, особам або державам, які "загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності або конституційному ладу демократичних держав".