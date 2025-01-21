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Трамп дав TikTok додаткові 75 днів на пошуки нового власника

Понад два місяці соцмережі на території США нічого не загрожуватиме.

Трамп дав TikTok додаткові 75 днів на пошуки нового власника
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що відтерміновує заборону китайської соцмережі TikTok на 75 днів.

Як пише Reuters, республіканець наказав департаменту юстиції не застосовувати проти сервісу коротких відео жодних санкцій, щоб "дати можливість адміністрації ознайомитися зі справою та визначити подальші кроки стосовно TikTok". 

Урядовці також мають сповістити компанії Apple, Google та Oracle, що діяльність TikTok "не містить ознак порушень", таким чином розблокувавши завантаження застосунка через популярні магазини на основних платформах. Наразі доступ до сервісу не обмежено через сайт, але встановити китайську мережу на смартфон поки неможливо.  

Трамп під час свого першого президентського терміну сам заявляв про необхідність заборонити TikTok, але згодом змінив свою думку. 19 січня через відмову компанії ByteDance продати соцмережу вона на кілька годин справді перестала працювати у США, але згодом відновила роботу, коли Трамп пообіцяв переглянути заборону

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