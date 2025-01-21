Трамп помилував 1500 учасників штурму Капітолію

У перший робочий день в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп підписав розпорядження щодо помилування близько 1500 фігурантів справи про масові заворушення у Вашингтоні 6 січня 2021 року.

Як пише The Guardian, Трамп висловив сподівання, що усі затримані учасники штурму Капітолію "вийдуть на волю вже сьогодні ввечері". Події 4-річної давнини, які призвели до смерті щонайменше 9 людей через протистояння мітингарів із поліціянтами, президент назвав "днем любові".

Серед тих, кому Трамп пом'якшив покарання, є представники радикальних угруповань Oath Keepers та Proud Boys, які очолювали спроби прихильників республіканця увірватися до Конгресу та перешкодити затвердженню результатів виборів. За версією слідчих, вони вчинили тяжкі насильницькі злочини - але тепер зможуть уникнути тривалих тюремних термінів.