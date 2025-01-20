Трамп відреагував на превентивні помилування Байдена

Особливо його обурило помилування двох колишніх конгресменів-республіканців.

47-й президент США Дональд Трамп розкритикував рішення свого попередника Джозефа Байдена про превентивні помилування ряду осіб.

Про це повідомляє CNN.

«Чому ми намагаємося допомогти такому хлопцю, як Міллі? Чому ми це робимо, коли його помилували, що він сказав, жахливо те, що він сказав. Чому ми допомагаємо деяким людям? Чому ми допомагаємо Ліз Чейні? Ліз Чейні — це катастрофа, вона плаксива божевільна, а Адам Кінзінгер, що плаче, — він суперплаксій», — сказав Трамп.

Нагадаємо, Джо Байден у понеділок, 20 січня, превентивно помилував декількох осіб, щоб захистити їх від можливих переслідувань з боку новообраного президента Дональда Трампа.

Серед заздалегідь помилуваних у списку Байдена опинилися його родичі, колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі та колишній головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі, а також всі члени двопартійного комітету Палати представників, які розслідували напад на Капітолій 6 січня 2021 року, включно з колишньою конгресменкою Ліз Чейні та Адамом Кінзінгером.

Республіканці Чейні та Кінзінгер також активно підтримували на президентських виборах Камалу Гарріс.