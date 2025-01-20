Фон дер Ляєн: ЄС сподівається на тісну співпрацю з Трампом

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Дональда Трампа з початком його перебування на посаді 47-го президента Сполучених Штатів.
“ЄС сподівається на тісну співпрацю з вами для подолання глобальних викликів”, - написала вона.
Президентка Єврокомісії запевнила, що разом суспільства ЄС та США можуть досягти більшого процвітання та зміцнити спільну безпеку.
Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2025
The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges.
Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.
This is…
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20 січня Дональд Трамп склав присягу як 47-й президент Сполучених Штатів Америки.
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