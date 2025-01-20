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Фон дер Ляєн: ЄС сподівається на тісну співпрацю з Трампом

Співпраця Є та США має подолати глобальні виклики.

Фон дер Ляєн: ЄС сподівається на тісну співпрацю з Трампом
Президент Трамп на переговорах с головой Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Дональда Трампа з початком його перебування на посаді 47-го президента Сполучених Штатів.

“ЄС сподівається на тісну співпрацю з вами для подолання глобальних викликів”, - написала вона.

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Президентка Єврокомісії запевнила, що разом суспільства ЄС та США можуть досягти більшого процвітання та зміцнити спільну безпеку.

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