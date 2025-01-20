Фон дер Ляєн: ЄС сподівається на тісну співпрацю з Трампом

Співпраця Є та США має подолати глобальні виклики.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Дональда Трампа з початком його перебування на посаді 47-го президента Сполучених Штатів.

“ЄС сподівається на тісну співпрацю з вами для подолання глобальних викликів”, - написала вона.

Президентка Єврокомісії запевнила, що разом суспільства ЄС та США можуть досягти більшого процвітання та зміцнити спільну безпеку.

Best wishes President @realDonaldTrump for your tenure as 47th President of the United States.



The EU looks forward to working closely with you to tackle global challenges.



Together, our societies can achieve greater prosperity and strengthen their common security.



This is… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 20, 2025