Сибіга у прощальній розмові подякував Блікену за вирішальну роль у підтримці України

“Ми цінуємо наше стратегічне партнерство та покладаємося на постійну підтримку нової адміністрації США”, заявив очільник МЗС.

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів прощальну телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який сьогодні останній день перебуває на посаді. Завтра повноваження отримає нова адміністрація Сполучених Штатів.

Про це Сибіга повідомив на соцплатформі X.

“На прощання я подякував держсекретарю Блінкену за його вирішальну роль у переломний момент історії, який допоміг забезпечити виживання України як незалежної, вільної та європейської нації”, ‒ написав очільник МЗС.

“Ми цінуємо наше стратегічне партнерство та покладаємося на постійну підтримку нової адміністрації США”, ‒ додав він.

In a farewell call, I thanked @SecBlinken for his crucial role at a watershed moment in history that helped ensure Ukraine's survival as an independent, free, and European nation. We value our strategic partnership and rely on continued support from the new U.S. administration. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 19, 2025

Як інформує Європейська правда, під час пресконференції Блінкен заявив, що нова адміністрація Білого дому на чолі з республіканцем Дональдом Трампом має необхідні передумови для того, щоб досягти гарної угоди для України щодо завершення російсько-української війни, та встановлення довготривалого миру.