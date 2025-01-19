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Сибіга у прощальній розмові подякував Блікену за вирішальну роль у підтримці України

“Ми цінуємо наше стратегічне партнерство та покладаємося на постійну підтримку нової адміністрації США”, заявив очільник МЗС.

Сибіга у прощальній розмові подякував Блікену за вирішальну роль у підтримці України
Ентоні Блінкен та Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів прощальну телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який сьогодні останній день перебуває на посаді. Завтра повноваження отримає нова адміністрація Сполучених Штатів.

Про це Сибіга повідомив на соцплатформі X.

“На прощання я подякував держсекретарю Блінкену за його вирішальну роль у переломний момент історії, який допоміг забезпечити виживання України як незалежної, вільної та європейської нації”, ‒ написав очільник МЗС. 

“Ми цінуємо наше стратегічне партнерство та покладаємося на постійну підтримку нової адміністрації США”, ‒ додав він.

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Як інформує Європейська правда, під час пресконференції Блінкен заявив, що нова адміністрація Білого дому на чолі з республіканцем Дональдом Трампом має необхідні передумови для того, щоб досягти гарної угоди для України щодо завершення російсько-української війни, та встановлення довготривалого миру.

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