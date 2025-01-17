Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
​Уроки наступальних операцій України 2022–2023 років
​Уроки наступальних операцій України 2022–2023 років
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду
Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Придністров’я і енергетична криза: ​«газлайтинг» по-молдовськи
Придністров’я і енергетична криза: ​«газлайтинг» по-молдовськи
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
ГоловнаПолітика

Шмигаль зустрівся із представниками МЗС країн Південно-Східної Європи

Під час зустрічі диломати обговорили кнофіскацію заморожених активів РФ.

Шмигаль зустрівся із представниками МЗС країн Південно-Східної Європи
Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із представниками МЗС країн Південно-Східної Європи, де дипломати обговорили посилення санкцій проти РФ та конфіскацію заморожених російських активів.

Про це глава уряду повідомив у соцмережах.

"Посилення санкцій проти Росії, конфіскацію заморожених активів, інтеграцію України в ЄС і НАТО та інші теми обговорили під час зустрічі з керівниками та представниками зовнішньополітичних відомств країн Південно-Східної Європи", — зазначив Шмигаль.

Під час зустрічі з дипломатами очільник українського уряду наголосив на важливості ухвалення Спільного комюніке, в якому країни-учасниці засуджують повномасштабну агресію Росії, підтримують санкційний режим ЄС проти РФ, беруть участь в імплементації положень Формули миру та активно підтримують Україну в міжнародних організаціях.

"Під час нашого діалогу озвучив пріоритетні напрями роботи уряду. Оборона, відновлення (зокрема розмінування та захист енергетики), інтеграція до ЄС і НАТО", — додав Шмигаль.

"Значну увагу приділили євроінтеграційному просуванню України. Для нас дуже цінним є отриманий досвід країн, які вже пройшли шлях до повноправного членства в ЄС. Важливе також посилення співпраці країн, що мають вихід до Чорного моря. Подякував державам за підтримку руху України до НАТО", — наголосив український прем'єр і додав, що запропонував посилювати взаємодію у форматі спільних міжурядових консультацій, а також через долучення до проєктів відновлення.

Також прем'єр привітав офіційне відкриття посольства Албанії в Україні.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies