Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із представниками МЗС країн Південно-Східної Європи, де дипломати обговорили посилення санкцій проти РФ та конфіскацію заморожених російських активів.

Про це глава уряду повідомив у соцмережах.

"Посилення санкцій проти Росії, конфіскацію заморожених активів, інтеграцію України в ЄС і НАТО та інші теми обговорили під час зустрічі з керівниками та представниками зовнішньополітичних відомств країн Південно-Східної Європи", — зазначив Шмигаль.

Під час зустрічі з дипломатами очільник українського уряду наголосив на важливості ухвалення Спільного комюніке, в якому країни-учасниці засуджують повномасштабну агресію Росії, підтримують санкційний режим ЄС проти РФ, беруть участь в імплементації положень Формули миру та активно підтримують Україну в міжнародних організаціях.

"Під час нашого діалогу озвучив пріоритетні напрями роботи уряду. Оборона, відновлення (зокрема розмінування та захист енергетики), інтеграція до ЄС і НАТО", — додав Шмигаль.

"Значну увагу приділили євроінтеграційному просуванню України. Для нас дуже цінним є отриманий досвід країн, які вже пройшли шлях до повноправного членства в ЄС. Важливе також посилення співпраці країн, що мають вихід до Чорного моря. Подякував державам за підтримку руху України до НАТО", — наголосив український прем'єр і додав, що запропонував посилювати взаємодію у форматі спільних міжурядових консультацій, а також через долучення до проєктів відновлення.

Також прем'єр привітав офіційне відкриття посольства Албанії в Україні.