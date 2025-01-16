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Фіцо заявив, що він із Зеленським можуть зустрітися найближчими днями

«Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися протягом найближчих кількох днів», - сказав глава словацького уряду.

Фіцо заявив, що він із Зеленським можуть зустрітися найближчими днями
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським найближчими днями. 

Про це Фіцо сказав, відповідаючи на запитання журналістів, передає видання iRozhlas.

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«Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися протягом найближчих кількох днів», - сказав глава словацького уряду.

Подробиць він не озвучив.

  • Як відомо, спершу Фіцо у відеозверненні запросив Зеленського на зустріч на території Словаччини поблизу державних кордонів з Україною. Натомість український президент запропонував словацькому прем’єрові приїхати 17 січня до Києва.
  • Тоді віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар, який перебував із візитом у Росії, повідомив, що Фіцо в Україну не поїде.
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