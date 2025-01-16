Фіцо заявив, що він із Зеленським можуть зустрітися найближчими днями

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може зустрітися із українським президентом Володимиром Зеленським найближчими днями.
Про це Фіцо сказав, відповідаючи на запитання журналістів, передає видання iRozhlas.
«Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися протягом найближчих кількох днів», - сказав глава словацького уряду.
Подробиць він не озвучив.
- Як відомо, спершу Фіцо у відеозверненні запросив Зеленського на зустріч на території Словаччини поблизу державних кордонів з Україною. Натомість український президент запропонував словацькому прем’єрові приїхати 17 січня до Києва.
- Тоді віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар, який перебував із візитом у Росії, повідомив, що Фіцо в Україну не поїде.