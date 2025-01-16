Фіцо заявив, що він із Зеленським можуть зустрітися найближчими днями

Подробиць він не озвучив.

«Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися протягом найближчих кількох днів», - сказав глава словацького уряду.

Про це Фіцо сказав, відповідаючи на запитання журналістів, передає видання iRozhlas .

«Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися протягом найближчих кількох днів», - сказав глава словацького уряду.

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