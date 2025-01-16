Британія виділить понад 6 млрд доларів Україні лише у 2025 році, — Зеленський

Велика Британія готова відігравати ключову роль у підтримці України задля сильного та стабільного миру.

Зеленський і Стармер на саміті НАТО у Вашингтоні, 11 липня 2024

Британія буде підтримувати Україну скільки буде необхідно для гарантій стабільного миру.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за результатами переговорів в Києві з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Україна та Британія домовилися про виділення щонайменше 3,6 млрд доларів щорічної допомоги Україні. Стільки скільки це було потрібно», — заявив президент.

Зі слів президента України, також досягнута домовленість про додаткове виділення Україні ще 3 млрд доларів з конфіскованих російських активів.

«У цей фінансових рік ми маємо вийти на 6,6 млрд доларів від Британії», — додав президент України.

Своєю чергою Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Велика Британія готова відігравати ключову роль у підтримці України задля сильного та стабільного миру.

«Важливо, щоб Україна була у найміцнішій позиції… Мир через силу — це мають бути не лише слова… Це мають бути дії», — долав він.