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Британія виділить понад 6 млрд доларів Україні лише у 2025 році, — Зеленський

Велика Британія готова відігравати ключову роль у підтримці України задля сильного та стабільного миру. 

Британія виділить понад 6 млрд доларів Україні лише у 2025 році, — Зеленський
Зеленський і Стармер на саміті НАТО у Вашингтоні, 11 липня 2024
Фото: EPA/UPG

Британія буде підтримувати Україну скільки буде необхідно для гарантій стабільного миру. 

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за результатами переговорів в Києві з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. 

«Україна та Британія домовилися про виділення щонайменше 3,6 млрд доларів щорічної допомоги Україні. Стільки скільки це було потрібно», — заявив президент. 

Зі слів президента України, також досягнута домовленість про додаткове виділення Україні ще 3 млрд доларів з конфіскованих російських активів.

«У цей фінансових рік ми маємо вийти на 6,6 млрд доларів від Британії», — додав президент України. 

Своєю чергою Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Велика Британія готова відігравати ключову роль у підтримці України задля сильного та стабільного миру. 

«Важливо, щоб Україна була у найміцнішій позиції… Мир через силу — це мають бути не лише слова… Це мають бути дії», — долав він.

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