Британія виділить понад 6 млрд доларів Україні лише у 2025 році, — Зеленський

Британія буде підтримувати Україну скільки буде необхідно для гарантій стабільного миру.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за результатами переговорів в Києві з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
«Україна та Британія домовилися про виділення щонайменше 3,6 млрд доларів щорічної допомоги Україні. Стільки скільки це було потрібно», — заявив президент.
Зі слів президента України, також досягнута домовленість про додаткове виділення Україні ще 3 млрд доларів з конфіскованих російських активів.
«У цей фінансових рік ми маємо вийти на 6,6 млрд доларів від Британії», — додав президент України.
Своєю чергою Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Велика Британія готова відігравати ключову роль у підтримці України задля сильного та стабільного миру.
«Важливо, щоб Україна була у найміцнішій позиції… Мир через силу — це мають бути не лише слова… Це мають бути дії», — долав він.