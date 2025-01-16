Зеленський: якщо кандидат у президенти Польщі не бачить Україну в ЄС і НАТО, то йому час іти тренуватися захищати його країну

Кандидату в президенти Польщі Каролю Навроцькому, який "не бачить України в ЄС і НАТО" без вирішення україно-польських історичних проблемних питань варто іти тренуватися захищати власну країну. Таку точку зору в інтерв'ю медіа Польщі під час візиту до Варшави висловив український президент Володимир Зеленський.

Якщо України не буде в ЄС і НАТО, це означатиме, що в неї не буде гарантій безпеки, вважає він. Якщо ж в України немає гарантій безпеки, то вона залишиться сам-на-сам проти Росії.

"І якщо союзник, а Польща – це союзник – не хочуть бачити нас у союзі, то тоді пану Навроцькому вже починати іти тренуватися, бо може прийти момент, коли йому особисто доведеться взяти зброю до рук, щоб захищати свою країну. Бо якщо України нема ніде, то високі ризики, що Росія одразу після України буде на кордоні з Польщею. І тоді будуть не політичні змагання, а змагання за життя", – прокоментував Володимир Зеленський.