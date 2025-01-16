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Зеленський: якщо кандидат у президенти Польщі не бачить Україну в ЄС і НАТО, то йому час іти тренуватися захищати його країну

Кароля Навроцького підтримує PiS. 

Зеленський: якщо кандидат у президенти Польщі не бачить Україну в ЄС і НАТО, то йому час іти тренуватися захищати його країну
Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на саміті ЄС у Брюсселі,, 19 грудня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Кандидату в президенти Польщі Каролю Навроцькому, який "не бачить України в ЄС і НАТО" без вирішення україно-польських історичних проблемних питань варто іти тренуватися захищати власну країну. Таку точку зору в інтерв'ю медіа Польщі під час візиту до Варшави висловив український президент Володимир Зеленський

Якщо України не буде в ЄС і НАТО, це означатиме, що в неї не буде гарантій безпеки, вважає він. Якщо ж в України немає гарантій безпеки, то вона залишиться сам-на-сам проти Росії.

"І якщо союзник, а Польща – це союзник – не хочуть бачити нас у союзі, то тоді пану Навроцькому вже починати іти тренуватися, бо може прийти момент, коли йому особисто доведеться взяти зброю до рук, щоб захищати свою країну. Бо якщо України нема ніде, то високі ризики, що Росія одразу після України буде на кордоні з Польщею. І тоді будуть не політичні змагання, а змагання за життя", – прокоментував Володимир Зеленський. 

  • Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву очільника польського інституту національної пам'яті та кандидата у президенти Кароля Навроцького щодо неможливості приєднання нашої держави до Євросоюзу та НАТО без вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Як йдеться на сайті МЗС, ці твердження "є тенденційними та маніпулятивними і свідчать про те, що польський політик ставить кон'юнктурні міркування вище безпекових інтересів своєї країни". В уряді наголосили, що між українською та польською сторонами триває конструктивний діалог щодо питань спільного історичного минулого. Цю тему "не треба використовувати у внутрішньополітичній боротьбі".
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