Reuters: цієї неділі TikTok може припинити роботу свого додатка у США

19 січня набуде чинності федеральна заборона ‒ якщо в останню хвилину не запровадять відстрочку. Користувачі, які завантажили додаток, теоретично все ще зможуть використовувати його.

Цієї неділі TikTok планує припинити роботу свого додатка для соціальних мереж у США, ним зараз користуються 170 мільйонів американців, пише Reuters з посиланням на джерела.

19 січня набуде чинності федеральна заборона ‒ якщо в останню хвилину не запровадять відстрочку.

Газета The Washington Post написала, що обраний президент Дональд Трамп, термін повноважень якого починається через день після початку дії заборони, розглядає можливість видання виконавчого наказу про призупинення примусового припинення роботи на 60-90 днів. У звіті не вказані правові шляхи, які дозволять республіканцю зробити це.

Закон, підписаний у квітні, встановлює заборону нових завантажень TikTok на Apple або Google App Stores, якщо китайська материнська компанія ByteDance не продасть сайт.

Користувачі, які завантажили TikTok, теоретично все ще зможуть використовувати додаток, однак закон також забороняє американським компаніям з неділі надавати послуги з його поширення, обслуговування або оновлення.

Раніше Трамп зазначив, що йому потрібен час після вступу на посаду, щоб зайнятися “політичним вирішенням” проблеми.

Водночас майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив Fox News, що TikTok сам по собі є фантастичною платформою. “Ми збираємося знайти спосіб зберегти це, але захистити дані людей”, ‒ пояснив він.

Додамо, New York Times повідомила, що генеральному директору Tiktok надіслали запрошення відвідати інавгурацію новообраного президента.

Офіційний представник Білого дому заявив, що президент Джо Байден не планує в останні дні на посаді заблокувати заборону.