Україна повернула додому 25 важкохворих і поранених полонених
Україна повернула додому 25 важкохворих і поранених полонених
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
ГоловнаСвіт

Reuters: цієї неділі TikTok може припинити роботу свого додатка у США

19 січня набуде чинності федеральна заборона ‒ якщо в останню хвилину не запровадять відстрочку. Користувачі, які завантажили додаток, теоретично все ще зможуть використовувати його.

Reuters: цієї неділі TikTok може припинити роботу свого додатка у США
Фото: pixabay

Цієї неділі TikTok планує припинити роботу свого додатка для соціальних мереж у США, ним зараз користуються 170 мільйонів американців, пише Reuters з посиланням на джерела.

19 січня набуде чинності федеральна заборона ‒ якщо в останню хвилину не запровадять відстрочку.

Газета The Washington Post написала, що обраний президент Дональд Трамп, термін повноважень якого починається через день після початку дії заборони, розглядає можливість видання виконавчого наказу про призупинення примусового припинення роботи на 60-90 днів. У звіті не вказані правові шляхи, які дозволять республіканцю зробити це.

Закон, підписаний у квітні, встановлює заборону нових завантажень TikTok на Apple або Google App Stores, якщо китайська материнська компанія ByteDance не продасть сайт.

Користувачі, які завантажили TikTok, теоретично все ще зможуть використовувати додаток, однак закон також забороняє американським компаніям з неділі надавати послуги з його поширення, обслуговування або оновлення.

Раніше Трамп зазначив, що йому потрібен час після вступу на посаду, щоб зайнятися “політичним вирішенням” проблеми.

Водночас майбутній радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив Fox News, що TikTok сам по собі є фантастичною платформою. “Ми збираємося знайти спосіб зберегти це, але захистити дані людей”, ‒ пояснив він.

Додамо, New York Times повідомила, що генеральному директору Tiktok надіслали запрошення відвідати інавгурацію новообраного президента.

Офіційний представник Білого дому заявив, що президент Джо Байден не планує в останні дні на посаді заблокувати заборону.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies