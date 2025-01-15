Литва може відправити своїх військових в Україну, якщо попросить Київ

«Буде таке питання — я не сумніваюся, що литовський прапор там буде присутнім», - заявив глава МЗС.

Якщо Україна надіслала би запит Литві на розміщення західних військ на своїй території, зокрема, литовський, то Вільнюс погодився б.

Таку заяву озвучив литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс, пише LRT.

«Ми обговорили б зі союзниками та партнерами те, як це виглядає, і ми обговорили б з Україною, як це виглядає. Нагадаю, що після Паризького саміту, коли президент Макрон, який також запросив президента Литви, говорив про ініціативу розширення своєї військової присутності в Україні у різних формах, Литва не виключила такої можливості», — сказав голова литовської дипломатії

За словами Будріса, Литва є стороною, що надає безпеку в регіоні. Країна робить внесок не тільки дипломатичними, а й іншими засобами.

«Буде таке питання — я не сумніваюся, що литовський прапор там буде присутнім», — додав міністр.