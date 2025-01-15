У Франції переглянуть суперечливий пенсійний закон 2023 року

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру запропонував переглянути суперечливий закон про пенсійне забезпечення 2023 року заручившись підтримкою достатньої кількості законодавців для прийняття терміново необхідного бюджету.

Про це пише Bloomberg.

Прем'єр-міністр сказав, що профспілкам і бізнес-спілкам доручать обговорити зміни, які можуть включати припинення запланованого підвищення мінімального пенсійного віку з 62 до 64 років.

Байру додав, що будь-які потенційні зміни не повинні погіршувати фінансовий баланс величезної державної системи. Водночас якщо три місяці переговорів не матимуть результату ‒ поточний план залишиться в силі.

Видання зазначає, що таким чином французький прем’єр гарантував собі щонайменше кілька місяців при владі.

“Оливкова гілка Байру щодо пенсійної реформи заспокоїла деяких соціалістів, які заявили, що будуть відкриті до переговорів з профспілками, фактично надавши його уряду час, необхідний для ухвалення бюджету”, ‒ йдеться у матеріалі.

Поступки, запропоновані Байру, підтверджують його прагнення укласти угоду з поміркованими в лівому альянсі “Новий народний фронт” у Національній асамблеї, яка б гарантувала їх утримання при голосуванні з вотуму недовіри. Аналогічні спроби Мішеля Барньє досягти порозуміння з ультраправими Марін Ле Пен дали зворотний ефект.

Додамо, законодавці з ультралівої партії “Франція нескорена” (France Unbowed) запропонували вотум недовіри після виступу прем'єр-міністра у Національній асамблеї. Цей вотум недовіри, який відбудеться у четвер, має мало шансів на прийняття, оскільки віцепрезидент “Національне об’єднання” (National Rally) Себастьєн Шеню заявив, що ультраправі законодавці не підтримають лівих у цьому випадку. Але найближчими тижнями та місяцями, найімовірніше, буде більше голосувань, тому для Байру вкрай важливо зберегти підтримку соціалістів.

Лідер соціалістів Олів'є Фор заявив у вівторок увечері, що його партії, як і раніше, потрібні гарантії того, що відбудеться після закінчення тримісячного періоду переговорів, і що вона не може погодитися на автоматичне повернення до чинного закону.