Південна Корея, США та Японія провели спільні військові навчання за участю винищувачів

Бомбардувальники США B-1 та F-16, південнокорейські F-15K, і японські F-2

У середу Південна Корея, Сполучені Штати та Японія провели спільні повітряні військові навчання за участю щонайменше одного бомбардувальника B-1B.

Як пише агентство Yonhap, про це повідомило міністерство оборони Південної Кореї. Причиною навчань стали нещодавні запуски Північною Кореєю гіперзвукових та балістичних ракет.

Це перші такі навчання цього року, у них також брали участь південнокорейські винищувачі F-15K і японські F-2. Востаннє схожі навчання проводили у листопаді минулого року.

"Південна Корея, США і Японія зміцнюватимуть співпрацю для спільного стримування загроз Північної Кореї та відповіді на них, постійно розширюючи тристоронні навчання на основі тісної співпраці", – заявили в корейському міністерстві.

Окрім цих навчань, у середу ВПС Південної Кореї та США окремо провели свої перші комбіновані повітряні навчання з бойовими вильотами.

Два винищувачі F-15K 11-го винищувального крила Кореї та два штурмовики А-10 51-го винищувального крила США взяли участь у навчанні безпосередньої підтримки з повітря із залученням близько 20 бомб MK-82.