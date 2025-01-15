Південна Корея, США та Японія провели спільні військові навчання за участю винищувачів

У середу Південна Корея, Сполучені Штати та Японія провели спільні повітряні військові навчання за участю щонайменше одного бомбардувальника B-1B.
Як пише агентство Yonhap, про це повідомило міністерство оборони Південної Кореї. Причиною навчань стали нещодавні запуски Північною Кореєю гіперзвукових та балістичних ракет.
Це перші такі навчання цього року, у них також брали участь південнокорейські винищувачі F-15K і японські F-2. Востаннє схожі навчання проводили у листопаді минулого року.
"Південна Корея, США і Японія зміцнюватимуть співпрацю для спільного стримування загроз Північної Кореї та відповіді на них, постійно розширюючи тристоронні навчання на основі тісної співпраці", – заявили в корейському міністерстві.
Окрім цих навчань, у середу ВПС Південної Кореї та США окремо провели свої перші комбіновані повітряні навчання з бойовими вильотами.
Два винищувачі F-15K 11-го винищувального крила Кореї та два штурмовики А-10 51-го винищувального крила США взяли участь у навчанні безпосередньої підтримки з повітря із залученням близько 20 бомб MK-82.
- 6 січня Північна Корея запустила гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності, а згодом відбувся запуск кількох малої дальності.
- У вівторок КНДР здійснила запуск декількох балістичних ракет малої дальності, які пролетіли близько 155 миль і впали у води між Кореєю та Японією.
- Чимало запусків КНДР провела торік, включно з ракетами, що теоретично здатні долетіти до США. Ще більше занепокоєння посилює військова співпраця Північної Кореї із Росією.