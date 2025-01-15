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Південна Корея, США та Японія провели спільні військові навчання за участю винищувачів

Причиною навчань стали нещодавні запуски Північною Кореєю гіперзвукових та балістичних ракет.

Південна Корея, США та Японія провели спільні військові навчання за участю винищувачів
Бомбардувальники США B-1 та F-16, південнокорейські F-15K, і японські F-2
Фото: Yonhap

У середу Південна Корея, Сполучені Штати та Японія провели спільні повітряні військові навчання за участю щонайменше одного бомбардувальника B-1B.

Як пише агентство Yonhap, про це повідомило міністерство оборони Південної Кореї. Причиною навчань стали нещодавні запуски Північною Кореєю гіперзвукових та балістичних ракет.

Це перші такі навчання цього року, у них також брали участь південнокорейські винищувачі F-15K і японські F-2. Востаннє схожі навчання проводили у листопаді минулого року.

"Південна Корея, США і Японія зміцнюватимуть співпрацю для спільного стримування загроз Північної Кореї та відповіді на них, постійно розширюючи тристоронні навчання на основі тісної співпраці", – заявили в корейському міністерстві.

Окрім цих навчань, у середу ВПС Південної Кореї та США окремо провели свої перші комбіновані повітряні навчання з бойовими вильотами. 

Два винищувачі F-15K 11-го винищувального крила Кореї та два штурмовики А-10 51-го винищувального крила США взяли участь у навчанні безпосередньої підтримки з повітря із залученням близько 20 бомб MK-82. 

  • 6 січня Північна Корея запустила гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності, а згодом відбувся запуск кількох малої дальності.
  • У вівторок КНДР здійснила запуск декількох балістичних ракет малої дальності, які пролетіли близько 155 миль і впали у води між Кореєю та Японією.
  • Чимало запусків КНДР провела торік, включно з ракетами, що теоретично здатні долетіти до США. Ще більше занепокоєння посилює військова співпраця Північної Кореї із Росією. 
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