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КНДР вперше цього року запустила балістичну ракету в напрямку Східного моря

Запуск відбувся під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Сеул.

КНДР вперше цього року запустила балістичну ракету в напрямку Східного моря
Ракети КНДР, фото ілюстративне
Фото: EPA

Північна Корея вперше у 2025 році випустила балістичну ракету середньої дальності в напрямку Східного моря. Це відбулося під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена у Сеул. 

Як пише Yonhap, про це повідомили військові Південної Кореї.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що запущений снаряд імовірно, був балістичною ракетою середньої дальності. Його запустили близько опівночі за місцевим часом із району Пхеньяна. Більше подробиць поки не надають. 

У JCS заявили, що, готуючись до додаткових запусків, південнокорейські військові у стані повної готовності посилили моніторинг і пильність, обмінюючись інформацією про північнокорейську ракету із США та Японією.

Запуск відбувся під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Сеул. Американський політик прибув туди для переговорів зі своїм південнокорейським колегою щодо зусиль у стримуванні північнокорейських загроз на тлі ситуації у Південній Кореї після невдалого запровадження воєнного стану президентом Юн Сук Йолем. 

Востаннє КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності по Східному морю 5 листопада, якраз напередодні виборів президента США.

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