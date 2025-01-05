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У Польщі лісники знайшли метеорологічну кулю з Росії

На кулі вияили написи кирилицею.

У Польщі лісники знайшли метеорологічну кулю з Росії
Ілюстративне фото
Фото: KPP Sokółka

У Польщі в лісі біля міста Простки Елкського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства, що межує з Росією, впала куля з Росії, повідомляє Rmf24.

Про знайдений предмет поліції повідомили працівники одного з лісництв.

Початкова перевірка підтвердила, що це метеорологічний прилад використовується, серед іншого, для вимірювання температури і вологості повітря.

На те, що метеорологічна куля, ймовірно, прилетіла із Калінінградської області в Росії вказують позначки, написані кирилицею.

Це не перша повітряна куля, яка впала в цьому регіоні. Минулого року у Вармінсько-Мазурському воєводстві знайшли кілька таких предметів, зокрема біля Піша, Мілакува та Веньгожева.

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Вармінсько-Мазурське воєводство Польщі межує із Калінінградською областю РФ. Протяжність сухопутного кордону становить 200 кілометрів.

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