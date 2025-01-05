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ЗМІ: за роки війни на російсько-фінському кордоні зареєстрували понад 900 злочинів за ухилення від санкцій

Фінська митниця зіткнулася зі сплеском порушень нормативних вимог, пов'язаних з незаконним російським імпортом товарів, що підпадають під санкції. 

ЗМІ: за роки війни на російсько-фінському кордоні зареєстрували понад 900 злочинів за ухилення від санкцій
Фото: yle.fi

На російсько-фінському кордоні зареєстрували понад 900 злочинів за ухилення від санкцій, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Yle.

Видання зазначає, що після початку війни Росії в Україні фінська митниця зіткнулася зі сплеском порушень нормативних вимог, пов'язаних з незаконним російським імпортом товарів, що підпадають під санкції. До війни щороку йшлося лише про кілька, менше десятка випадків, з 2022 року щороку відбуваються сотні інцидентів. Темпи сповільнилися у 2024 році, коли фінський кордон був закритий.

Приватні та юридичні особи намагаються ввезти з Європейського Союзу до Росії переважно товари, необхідні фронту. Yle публікує фотографії дронів, електронних плат, GPS-навігацій тощо. Також відбуваються спроби ввозити до Росії предмети розкоші: одяг, сумки, спортивне обладнання. Як заявив директор з нагляду Митної служби Фінляндії Ханну Сінкконен, за роки війни Росії в Україні розпочато понад 900 справ, він підкреслює, що це багато.

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В опублікованій статті йдеться, що восени фінська митниця почала розслідувати кримінальну справу через ввезення в Росію дронів, ехолотів, процесорів та іншої електроніки, що підпадає під санкції, на суму кілька сотень тисяч євро. Товари переважно купувалися в інтернет-магазинах США, привозилися до Фінляндії, тимчасово зберігалися там, а потім кількома партіями вивозилися до Росії автомобільним транспортом. 

“Злочинцями в таких випадках зазвичай стають малі або середні експортні або логістичні компанії. Вони часто намагаються ввести владу в оману щодо вмісту або призначення товарів. Наприклад, товари, які підпадають під санкції, декларуються як експортовані до Середньої Азії або на Балкани, хоча насправді вони експортуються до Росії”, ‒ йдеться в публікації.

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