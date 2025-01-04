У Румунії врятували двох українців, які декілька днів блукали горами

Двох українців, які перетнули кордон із Румунією, знайшли минулої ночі в горах.

Про це пише Digi24.

Українські чоловіки віком 24 та 35 років із Харківщини були в дорозі кілька днів. Коли їх знайшли рятувальники, вони були мокрими, знесиленими та у них закінчилися запаси, проте обидвоє були у зимовому спорядженні.

Врятованих оглянули, і серйозних проблем зі здоров’ям не виявили. Їх нагодували бутербродами і протеїновими батончиками та напоїли гарячим чаєм, а пізніше спустили з гори та передали компетентним органам.

Рятувальники зазначили, що операція із порятунку розпочалася о 02:00 ночі і була складною через сильний сніг та низьку температуру.