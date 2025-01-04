Це допоможе зміцнити обороноздатність та створити нові партнерства між європейськими виробниками.

У Німеччині закликають ЄС до локалізації оборонного виробництва. Зокрема блок може використовувати існуючі закони, щоб зміцнити обороноздатність регіону та створити нові партнерства між європейськими виробниками.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що ЄС повинен брати приклад із США, збільшуючи кількість закупівель військового обладнання на місцях.

Як приклад наводять досвід компанії «Hensoldt», яка займається радарами ППО. Вона виграла від зростання оборонних інвестицій Німеччини, і її акції зросли майже втричі з 2022 року, а портфель замовлень у 2024 році досягнув рекордних 6,5 млрд євро.

Очікується, що оборонні компанії регіону також отримають вигоду, оскільки у НАТО обговорюють підвищення цільових витрат на оборону альянсу з 2 до 3 відсотків від ВВП.

За даними Французького інституту міжнародних і стратегічних справ, менше чверті оборонних контрактів на суму близько 100 мільярдів євро, оголошених європейськими урядами протягом 15 місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, було підписано з місцевими компаніями. Із закупівель поза межами ЄС 80% коштів надходило до США.