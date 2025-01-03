У Варшаві відбудеться церемонія відкриття польського головування в ЄС

Попри те, що офіційно польське головування у Раді Європейського Союзу стартувало опівночі 1 січня, урочистості з цієї нагоди ще попереду.

Як пише "Укрінформ", у п'ятницю, 3 грудня, у Національній опері у Варшаві відбудеться церемонія відкриття польського головування, яку розпочнуть своїми промовами прем'єр-міністр країни Дональд Туск та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Окрім політичної програми, запланована і розважальна: виступ оркестру Польської національної опери під керівництвом композитора та диригента Радзиміра Дембського. Спеціально для події маестро написав твір на основі традицій польської класичної музики, який буде вперше виконано під час гала-концерту.