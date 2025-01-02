Правоохоронці вважають, що за атакою в Новому Орлеані стояли декілька людей

Прокуратура впевнена, що виконавець теракту був не єдиним причетним.

За терактом у Новому Орлеані (США) стояли декілька людей, переконана місцева влада. Виконавець теракту Шамсуд-Дін Джаббар не був єдиним причетним, вважають слідчі. Генеральна прокурорка Луїзіанни Ліз Мурілл сказала NBC News, що вона може "з впевненістю сказати", що "в цьому задіяні кілька людей".

Прокурори також шукають можливий зв'язок між підозрюваним та людиною, яка підірвала автомобіль Tesla біля будівлі Trump International Hotel in Las Vegas, повідомили журналісти з посиланням на два джерела. За даними ФБР, Джаббар мав вибухівку в автомобілі, яким він керував.

Учора він із прапором ІДІЛ в'їхав у натовп на вулиці Бурбон, чим спричинив загибель 15 людей і травмування ще 30.