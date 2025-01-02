Правоохоронці вважають, що за атакою в Новому Орлеані стояли декілька людей

За терактом у Новому Орлеані (США) стояли декілька людей, переконана місцева влада. Виконавець теракту Шамсуд-Дін Джаббар не був єдиним причетним, вважають слідчі. Генеральна прокурорка Луїзіанни Ліз Мурілл сказала NBC News, що вона може "з впевненістю сказати", що "в цьому задіяні кілька людей".
Прокурори також шукають можливий зв'язок між підозрюваним та людиною, яка підірвала автомобіль Tesla біля будівлі Trump International Hotel in Las Vegas, повідомили журналісти з посиланням на два джерела. За даними ФБР, Джаббар мав вибухівку в автомобілі, яким він керував.
Учора він із прапором ІДІЛ в'їхав у натовп на вулиці Бурбон, чим спричинив загибель 15 людей і травмування ще 30.
- Публічні записи показали, що Джаббар працював у сфері нерухомості у Х'юстоні. У рекламному відеоролику, опублікованому чотири роки тому, чоловік розповів, що працював в 10 років в армії США як спеціаліст з кадрів та ІТ.
- Джаббар служив у регулярній армії з березня 2007 року до січня 2015 року, а потім був у резерві з січня 2015 року до липня 2020 року. Він служив в Афганістані з лютого 2009 року до січня 2010 року і мав звання старшого сержанта після закінчення служби.