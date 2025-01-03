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Вибух Cybertruck у Лас-Вегасі поліція вважає не терактом, а суїцидом

Загиблим, найімовірніше, був військовослужбовець.

Вибух Cybertruck у Лас-Вегасі поліція вважає не терактом, а суїцидом
Наслідки вибуху біля Trump Tower
Фото: EPA/UPG

У справі щодо підриву автомобіля Tesla Cybertruck біля будівлі Trump Tower у Лас-Вегасі в перший день нового року, який спершу американські спецслужби вважали терактом, з'явилися нові обставини. 

Як пише Washington Post, шериф Кевін МакМегілл заявив, що інцидент зараз розглядають як суїцид. Виявилося, що загиблий водій ще до вибуху завдав собі вогнепального поранення в голову. Один із пістолетів, знайдених на згарищі, перебував біля його ніг. 

Тіло чоловіка зазнало опіків, які не дають можливості достовірно встановити його особу. Проте, за словами поліції, все більше доказів вказують на те, що це був 37-річний американський військовий Меттью Лайвелсбергер.

На момент смерті він перебував у відпустці з місця служби у Силах спеціального призначення в Німеччині. Лайвелсбергер став до лав американської армії у 2006 році. 

Наразі ФБР перевіряє версію про самогубство, проводячи слідчі дії у рідному місті загиблого - Колорадо-Спрінгс.

 

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