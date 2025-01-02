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У Фінляндії пропонують арештувати танкер, який пошкодив електричний кабель Estlink 2

Масштаби збитків усе ще вивчають.

У Фінляндії пропонують арештувати танкер, який пошкодив електричний кабель Estlink 2
танкер Eagle S
Фото: скриншот відео

Національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid звернувся до суду Гельсінкі з проханням накласти арешт на танкер Eagle S, який пошкодив електричний кабель Estlink 2, пише Reuters.

Так компанія хоче відшкодувати завдані збитки. 

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«Очікується, що подальші дослідження на місці пошкодження нададуть більш детальну інформацію про масштаби збитків і дозволять детальніше спланувати та скласти графік ремонту», - заявили у Fingrid.

Судно належить компанії Caravella LLC FZ з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Митна служба Фінляндії заявила, що, на її думку, танкер Eagle S є частиною тіньового флоту, які використовує РФ для обходу санкцій. Митники офіційно конфіскували його вантаж, хоча він все ще перебуває на борту судна.

  • 25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
  • Опісля влада Фінляндії взялася перевіряти, чи нафтовий танкер, який є частиною тіньового флоту Росії, не перерізав кабель.
  • Опісля у Fingrid заявили, що ремонтні роботи пошкодженого кабелю Estlink 2 розраховані на сім місяців і вартуватимуть десятки мільйонів євро.
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