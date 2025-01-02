У Фінляндії пропонують арештувати танкер, який пошкодив електричний кабель Estlink 2

Національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid звернувся до суду Гельсінкі з проханням накласти арешт на танкер Eagle S, який пошкодив електричний кабель Estlink 2, пише Reuters.

Так компанія хоче відшкодувати завдані збитки.

«Очікується, що подальші дослідження на місці пошкодження нададуть більш детальну інформацію про масштаби збитків і дозволять детальніше спланувати та скласти графік ремонту», - заявили у Fingrid.

Судно належить компанії Caravella LLC FZ з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Митна служба Фінляндії заявила, що, на її думку, танкер Eagle S є частиною тіньового флоту, які використовує РФ для обходу санкцій. Митники офіційно конфіскували його вантаж, хоча він все ще перебуває на борту судна.