Зеленський розраховує збільшити аграрний експорт із Ліваном удвічі: до 800 млн доларів

Також він хоче розвивати партнерство з новою адміністрацією Сирії та з країнами Африки.

Президент України заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Росія щоденно, і в переддень нового року, і 1 січня, штурмувала Донецьку область. Найбільше атак було на Покровському і Курахівському напрямках, розповів Володимир Зеленський у зверненні.

Важкі бої також і на Лиманському та Времівському напрямках. Окремо обговорили захист Херсонської області.

"В Курській області наші підрозділи продовжують захищати позиції – більш ніж 30 російських атак щодоби", – сказав президент.

Зеленський також розповів, що заслухав доповіді міністра закордонних справ Андрія Сибіги і міністра агрополітики Віталія Коваля стосовно їхніх переговорів у Сирії та Лівані. Україна розраховує цього року додати Сирію до своїх партнерів та готується відновити з нею дипломатичні відносини.

З Ліваном Зеленський планує наростити торгівлю: зараз аграрний експорт з цією країною становить $400 млн, і показник хочуть збільшити щонайменше удвічі.

"Буде також у 25-му році більше активності й у роботі з Африкою, і кожне таке нове партнерство – це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки. Я доручив міністру закордонних справ готувати деякі конкретні наші домовленості з країнами Африки. За минулий, 24-й рік, нам вдалося збільшити український експорт на 15 % – це плюс більш ніж 5 мільярдів доларів до рівня 23-го року, а загалом – більш ніж 41 мільярд доларів українського експорту за рік. І в умовах повномасштабної війни це немало. На 25-й рік завдання – продовжити це зростання. Я вдячний усім нашим урядовцям, дипломатам, українським компаніям – кожному, хто забезпечує наші звʼязки зі світом. І, звичайно, я хочу подякувати кожному нашому воїну, усім підрозділам, які дають безпеку нашим експортним маршрутам, передусім у Чорному морі", – сказав президент.