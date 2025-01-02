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Тайвань заявив про перше китайське бойове патрулювання біля острова у новому році

Зафіксували 22 китайських військових літаки та військові кораблі.

Тайвань заявив про перше китайське бойове патрулювання біля острова у новому році
Тайванський винищувач F-16 (знизу) наближається до китайського бомбардувальника H-6 (зверху), котрий пролітає над каналом Баші
Фото: Міністерство оборони Тайваню/EPA

Міністерство оборони Тайваню заявило в четвер, що китайські військові літаки та військові кораблі здійснили перше бойове патрулювання у новому році навколо острова. Це сталося після того, як президент Тайваню Лай Чін Те знову висловив готовність переговори з Пекіном. 

Про це пише Reuters.

У четвер вранці зафіксували 22 китайські військові літаки, зокрема і винищувачі J-16, які здійснювали "спільне патрулювання бойової готовності" навколо Тайваню спільно з китайськими військовими кораблями.

Зазначається, що китайський літак літав у повітряному просторі на північ, захід, південний захід і схід від Тайваню, і тайванські війська направили за цим спостерігати.

Китай патрулює повітряний та морський простір поблизу острова майже щодня та проводить, на думку Тайваню, "спільні патрулювання бойової готовності" кілька разів на місяць.

У середу китайські військові опублікували в соцмережах новорічне відео з військовими кораблями та військовими літаками. Також у ньому був імовірно винищувач, який пролетів поблизу патрульного літака P-8 Poseidon, який США іноді відправляє патрулювати Тайванську протоку.

Міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя Лун заявив, що це відео є ще однією китайською психологічною війною.

  • Президент Тайваню пообіцяв збільшити оборонний бюджет острова через Китай.
  • У грудні Тайвань заявив, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття.
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