Тайвань заявив про перше китайське бойове патрулювання біля острова у новому році

Міністерство оборони Тайваню заявило в четвер, що китайські військові літаки та військові кораблі здійснили перше бойове патрулювання у новому році навколо острова. Це сталося після того, як президент Тайваню Лай Чін Те знову висловив готовність переговори з Пекіном.

Про це пише Reuters.

У четвер вранці зафіксували 22 китайські військові літаки, зокрема і винищувачі J-16, які здійснювали "спільне патрулювання бойової готовності" навколо Тайваню спільно з китайськими військовими кораблями.

Зазначається, що китайський літак літав у повітряному просторі на північ, захід, південний захід і схід від Тайваню, і тайванські війська направили за цим спостерігати.

Китай патрулює повітряний та морський простір поблизу острова майже щодня та проводить, на думку Тайваню, "спільні патрулювання бойової готовності" кілька разів на місяць.

У середу китайські військові опублікували в соцмережах новорічне відео з військовими кораблями та військовими літаками. Також у ньому був імовірно винищувач, який пролетів поблизу патрульного літака P-8 Poseidon, який США іноді відправляє патрулювати Тайванську протоку.

Міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя Лун заявив, що це відео є ще однією китайською психологічною війною.