Тайвань заявив про перше китайське бойове патрулювання біля острова у новому році

Міністерство оборони Тайваню заявило в четвер, що китайські військові літаки та військові кораблі здійснили перше бойове патрулювання у новому році навколо острова. Це сталося після того, як президент Тайваню Лай Чін Те знову висловив готовність переговори з Пекіном.
Про це пише Reuters.
У четвер вранці зафіксували 22 китайські військові літаки, зокрема і винищувачі J-16, які здійснювали "спільне патрулювання бойової готовності" навколо Тайваню спільно з китайськими військовими кораблями.
Зазначається, що китайський літак літав у повітряному просторі на північ, захід, південний захід і схід від Тайваню, і тайванські війська направили за цим спостерігати.
Китай патрулює повітряний та морський простір поблизу острова майже щодня та проводить, на думку Тайваню, "спільні патрулювання бойової готовності" кілька разів на місяць.
У середу китайські військові опублікували в соцмережах новорічне відео з військовими кораблями та військовими літаками. Також у ньому був імовірно винищувач, який пролетів поблизу патрульного літака P-8 Poseidon, який США іноді відправляє патрулювати Тайванську протоку.
Міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя Лун заявив, що це відео є ще однією китайською психологічною війною.
- Президент Тайваню пообіцяв збільшити оборонний бюджет острова через Китай.
- У грудні Тайвань заявив, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття.