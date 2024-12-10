Тайвань заявив про розгортання Китаєм найбільшого військово-морського флоту за майже 30 років

Розгортання масштабніше, ніж військові навчання 2022 року, коли колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала острів.

Тайванські бойові кораблі маневрують під час китайських навчань 14 жовтня 2024 року

Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття, пише DW.

Розгортання масштабніше, ніж військові навчання 2022 року, коли колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала острів.

Представник міністерства Сунь Лі-фан сказав, що нинішнє розгортання військово-морських сил Китаю на так званому першому ланцюзі островів, що з'єднує Окінаву, Тайвань і Філіппіни, є найбільшим відколи Китай проводив військові навчання перед президентськими виборами в Тайвані 1996 року.

Французьке інформаційне агентство AFP з посиланням на високопоставлене тайванське джерело безпеки заявило, що "майже 90" китайських військово-морських суден і суден берегової охорони були виявлені у водах уздовж першої ланцюга островів.

“Нинішній масштаб є найбільшим у порівнянні з попередніми чотирма. Попри те, що вони заявили про навчання, це становить для нас велику загрозу”, ‒ зазначили у міноборони.

У тайванському уряді заявили також, що ВМС Китаю будують дві “стіни” в Тихому океані.

“Цими двома стінами вони посилають дуже просте повідомлення: намагаються перетворити Тайванську протоку на “внутрішнє море” Китаю”, ‒ сказав журналістам старший офіцер розвідки міністерства Сє Цзі Шен.

Окрім того, у Міноборони Тайваню повідомили, що за останню добу було виявлено 47 літаків і 12 військових кораблів. Урядовці зазначили, що це найбільша кількість літаків, помічених поблизу острова за один день за останні два місяці.