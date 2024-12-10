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Тайвань заявив про розгортання Китаєм найбільшого військово-морського флоту за майже 30 років

Розгортання масштабніше, ніж військові навчання 2022 року, коли колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала острів.

Тайвань заявив про розгортання Китаєм найбільшого військово-морського флоту за майже 30 років
Тайванські бойові кораблі маневрують під час китайських навчань 14 жовтня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай розгортає свій найбільший військово-морський флот у регіональних водах за майже три десятиліття, пише DW.

Розгортання масштабніше, ніж військові навчання 2022 року, коли колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала острів.

Представник міністерства Сунь Лі-фан сказав, що нинішнє розгортання військово-морських сил Китаю на так званому першому ланцюзі островів, що з'єднує Окінаву, Тайвань і Філіппіни, є найбільшим відколи Китай проводив військові навчання перед президентськими виборами в Тайвані 1996 року.

Французьке інформаційне агентство AFP з посиланням на високопоставлене тайванське джерело безпеки заявило, що "майже 90" китайських військово-морських суден і суден берегової охорони були виявлені у водах уздовж першої ланцюга островів.

“Нинішній масштаб є найбільшим у порівнянні з попередніми чотирма. Попри те, що вони заявили про навчання, це становить для нас велику загрозу”, ‒ зазначили у міноборони.

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У тайванському уряді заявили також, що ВМС Китаю будують дві “стіни” в Тихому океані.

“Цими двома стінами вони посилають дуже просте повідомлення: намагаються перетворити Тайванську протоку на “внутрішнє море” Китаю”, ‒ сказав журналістам старший офіцер розвідки міністерства Сє Цзі Шен.

Окрім того, у Міноборони Тайваню повідомили, що за останню добу було виявлено 47 літаків і 12 військових кораблів. Урядовці зазначили, що це найбільша кількість літаків, помічених поблизу острова за один день за останні два місяці.

  • Візит президента Тайваню Лая Цінде до США минулого тижня викликав ще більше невдоволення Китаю, загрожуючи подальшою ескалацією. Очікується, що у відповідь Китай розпочне військові навчання навколо Тайваню.
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