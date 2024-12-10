В США затримали підозрюваного у вбивстві керівника UnitedHealth Браяна Томпсона

Підозрюваного у вбивстві минулого тижня керівника UnitedHealth Браяна Томпсона затримали в США.
Про це повідомляє Reuters.
“Підозрюваного, якого ідентифікували як 26-річного Луїджі Манджіоне, було схоплено в Алтуні, штат Пенсільванія, після того, як він був помічений під час їжі в ресторані швидкого харчування”, - йдеться у повідомленні.
Поліція повідомила, що у Манджіоне виявили “пістолет-привид” - вогнепальну зброю, зібрану з частин, що робить її неможливим для відстеження. Також у нього був глушник, який відповідає зброї, з якої стріляли в Томпсона, та одяг і маска, схожі на ті, які носив убивця.
Джозеф Кенні, керівник детективів поліції Нью-Йорка, сказав, що “пістолет-привид”, можливо, був виготовлений на 3D-принтері.
Повідомляється, що Манджіоне мав кілька фальшивих документів, у тому числі підроблене посвідчення особи Нью-Джерсі. Воно збіглося з тим, з яким стрілець зареєструвався в хостелі на Манхеттені за кілька днів до стрілянини.
Поліція також знайшла рукописний документ, який говорить про мотивацію і про мислення затриманого.
- Посеред дня у Нью-Йорку застрелили керівника однієї з найбільших американських медичних страхових компаній, 50-річного Браяна Томпсона, який був генеральним директором фірми United Health.
- Кілер чекав на жертву поблизу готелю New York Hilton, куди Томпсон мав прибути на конференцію. Коли бізнесмен підійшов на близьку відстань, вбивця відкрив вогонь.
- Томпсон отримав поранення в груди, з яким був терміново доправлений до лікарні, але медики вже були безсилі його врятувати.