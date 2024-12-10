В США затримали підозрюваного у вбивстві керівника UnitedHealth Браяна Томпсона

Підозрюваного у вбивстві минулого тижня керівника UnitedHealth Браяна Томпсона затримали в США.

Про це повідомляє Reuters.

“Підозрюваного, якого ідентифікували як 26-річного Луїджі Манджіоне, було схоплено в Алтуні, штат Пенсільванія, після того, як він був помічений під час їжі в ресторані швидкого харчування”, - йдеться у повідомленні.

Поліція повідомила, що у Манджіоне виявили “пістолет-привид” - вогнепальну зброю, зібрану з частин, що робить її неможливим для відстеження. Також у нього був глушник, який відповідає зброї, з якої стріляли в Томпсона, та одяг і маска, схожі на ті, які носив убивця.

Джозеф Кенні, керівник детективів поліції Нью-Йорка, сказав, що “пістолет-привид”, можливо, був виготовлений на 3D-принтері.

Повідомляється, що Манджіоне мав кілька фальшивих документів, у тому числі підроблене посвідчення особи Нью-Джерсі. Воно збіглося з тим, з яким стрілець зареєструвався в хостелі на Манхеттені за кілька днів до стрілянини.

Поліція також знайшла рукописний документ, який говорить про мотивацію і про мислення затриманого.