Трамп пообіцяв скасувати автоматичне отримання громадянства для всіх, хто народився у США

Республіканець заявив також, що низка його політичних супротивників, включно зі законодавцями, які розслідували заворушення на Капітолії, повинні бути ув'язнені.

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв скасувати автоматичне отримання громадянства для всіх, хто народився в країні, пише BBC.

Водночас він запропонував співпрацювати з демократами, щоб “допомогти деяким іммігрантам без документів”, яких привезли до США в дитинстві.

Під час великого засідання минулого тижня Трамп пообіцяв видати "багато" виконавчих указів після його інавгурації 20 січня, зокрема щодо імміграції, енергетики та економіки.

Республіканець припустив, що не буде вимагати від міністерства юстиції розслідування щодо Джо Байдена, однак, за його словами, деякі з його політичних супротивників, включно зі законодавцями, які розслідували заворушення на Капітолії, повинні бути ув'язнені.

Трамп також хоче у свій перший день на посаді помилувати своїх прихильників, які увірвалися до Капітолію 6 січня 2021 року. Він заявив, що ув’язнені "живуть у пеклі".