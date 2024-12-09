Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо ситуації у Сирії

Рада безпеки ООН збереться сьогодні на екстрене засідання щодо ситуації в Сирії після повалення режиму президента Башара Асада і захоплення Дамаска повстанцями під керівництвом ісламістського угруповання “Гаят Тахрір аш-Шам” (HTS), пише Радіо Свобода.
Екстрена сесія, яку скликала Росія, пройде за зачиненими дверима.
Зараз світові й регіональні сили закликають до стабільності в охопленій громадянською війною країні Близького Сходу.
ЗМІ повідомляють, що вранці 9 грудня в Дамаску можна було почути авіаудари, хто завдав їх ‒ невідомо. Раніше Reuters повідомляв, що вчора Ізраїль завдав три авіаудари по столиці Сирії.
Зазначимо, Абу Мохаммад аль-Джолані, лідер HTS, намагався запевнити шиїтських алавітів й інші сирійські меншини, зокрема християн, що він не буде дискримінувати меншини.
Президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати “взаємодіятимуть з усіма сирійськими угрупованнями” під час переходу влади до нового уряду. За його словами, Сполучені Штати будуть уважно стежити за діяльністю екстремістського угруповання “Ісламська держава”, яке може спробувати використати вакуум влади, щоб знову встановити правління в Сирії.
Американський лідер заявив, що США завдали високоточні удари по позиціях “ІД” в Сирії. Високопоставлений чиновник його адміністрації повідомив журналістам, що це був “значний” удар по 75 цілях угруповання у східній Сирії з використанням B-52 і F-15.
- Днем оголошення падіння режиму диктатора Башара Асада стало 8 грудня. Саме тоді сирійська опозиція, яка з 27 листопада вела стрімкий наступ на контрольовані Асадом міста, оголосила про втечу диктатора та відхід його сил зі столиці. Адміністративна влада поки що залишатиметься за прем'єр-міністром.
- Асад втік до Росії. За даними Головного управління розвідки, втекти зі Сирії йому допомогли росіяни, і вони ж доручили пілотам літака з диктатором зникнути з радарів.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що після падіння режиму Асада Сирія не повинна потрапити у руки інших радикалів. Вона закликала сторони конфлікту бути відповідальними за всіх сирійців: йдеться про комплексний захист етнічних і релігійних меншин, а також “інклюзивний політичний процес, який створює баланс між групами”.
- Українське міністерство закордонних справ закликало нову сирійську владу переглянути відносини з путінським режимом.
- У британському уряді заявили, що Лондон може може переглянути заборону на HTS, яка визнана терористичною організацією, після того, як група очолила сирійський повстанський альянс, який допоміг усунути Асада.