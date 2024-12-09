Радбез ООН проведе екстрене засідання щодо ситуації у Сирії

Рада безпеки ООН збереться сьогодні на екстрене засідання щодо ситуації в Сирії після повалення режиму президента Башара Асада і захоплення Дамаска повстанцями під керівництвом ісламістського угруповання “Гаят Тахрір аш-Шам” (HTS), пише Радіо Свобода.

Екстрена сесія, яку скликала Росія, пройде за зачиненими дверима.

Зараз світові й регіональні сили закликають до стабільності в охопленій громадянською війною країні Близького Сходу.

ЗМІ повідомляють, що вранці 9 грудня в Дамаску можна було почути авіаудари, хто завдав їх ‒ невідомо. Раніше Reuters повідомляв, що вчора Ізраїль завдав три авіаудари по столиці Сирії.

Зазначимо, Абу Мохаммад аль-Джолані, лідер HTS, намагався запевнити шиїтських алавітів й інші сирійські меншини, зокрема християн, що він не буде дискримінувати меншини.

Президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати “взаємодіятимуть з усіма сирійськими угрупованнями” під час переходу влади до нового уряду. За його словами, Сполучені Штати будуть уважно стежити за діяльністю екстремістського угруповання “Ісламська держава”, яке може спробувати використати вакуум влади, щоб знову встановити правління в Сирії.

Американський лідер заявив, що США завдали високоточні удари по позиціях “ІД” в Сирії. Високопоставлений чиновник його адміністрації повідомив журналістам, що це був “значний” удар по 75 цілях угруповання у східній Сирії з використанням B-52 і F-15.