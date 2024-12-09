Десятки тисяч в'язнів звільнені після повалення режиму Асада. Зокрема – з головної катівні в Дамаску

За словами свідків, у прихованих підземних камерах там все ще можуть залишатися тисячі людей.

Після повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада з в'язниць звільнили десятки тисяч в'язнів. Правозахисники повідомили, що проти опонентів диктатури застосовували тортури і страти, передає газета The Telegraph.

За даними очевидців, ще тисячі в'язнів можуть залишатися у прихованих підземних камерах у найвідомішій тюрмі Сайдная, що в Дамаску. Організація "Білі шоломи" повідомила, що відправила туди п'ять спеціалізованих екстрених груп.

Amnesty International описувала Сайднаю як людську бійню. Відомо, що утримуваних там людей катували до смерті і морили голодом.

Тюрму звільнили після того, як очолювані ісламістами сили опозиції увійшли до столиці. Під час звільнення знайшли пристрої для тортур.

Місцева влада давала розпорядження солдатам поваленого режиму і працівникам в'язниці надати електронні коди для звільнення понад 100 000 в'язнів – про це йшлося на місцевому телебаченні. Ці заяви неможливо перевірити незалежно.