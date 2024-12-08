У Тбілісі прикрасили "йолку" прапором України та фотографіями побитих співробітників ЗМІ

У грузинському Тбілісі на проспекті Руставелі, де тривають протести, учасники акції прикрасили "йолку" українським прапором та фотографіями побитих співробітників ЗМІ.

Про це пише SOVA.

Верхню частину конструкції "одягнуто" в штучні гілки, а нижня обвішана прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також фотографіями співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акцій протесту починаючи від 28 листопада або на яких цілеспрямовано напали співробітники силового відомства чи "тітушки".

Співробітникам мерії не вдалося зібрати повне оздоблення новорічної ялинки попри те, що поліцейські створили кільцевий кордон біля ялинки.

Мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що новорічну ялинку обов'язково буде "приведено у відповідний вигляд".Новорічну ялинку на проспекті Руставелі почали встановлювати до 4-ї ранку, коли біля парламенту не стояли учасники акції протесту.

Однак вони повернулися увечері 8 грудня і продовжують протест проти заяви влади Грузії про зупинення євроінтеграції до кінця 2028 року.