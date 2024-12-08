У Тбілісі прикрасили "йолку" прапором України та фотографіями побитих співробітників ЗМІ

У грузинському Тбілісі на проспекті Руставелі, де тривають протести, учасники акції прикрасили "йолку" українським прапором та фотографіями побитих співробітників ЗМІ.
Про це пише SOVA.
Верхню частину конструкції "одягнуто" в штучні гілки, а нижня обвішана прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також фотографіями співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акцій протесту починаючи від 28 листопада або на яких цілеспрямовано напали співробітники силового відомства чи "тітушки".
Співробітникам мерії не вдалося зібрати повне оздоблення новорічної ялинки попри те, що поліцейські створили кільцевий кордон біля ялинки.
Мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що новорічну ялинку обов'язково буде "приведено у відповідний вигляд".Новорічну ялинку на проспекті Руставелі почали встановлювати до 4-ї ранку, коли біля парламенту не стояли учасники акції протесту.
Однак вони повернулися увечері 8 грудня і продовжують протест проти заяви влади Грузії про зупинення євроінтеграції до кінця 2028 року.
- Під час Революції гідності в Україні влада теж почала встановлювати новорічну ялинку на Майдані Незалежності, однак вона так і залишилася незібраною та стала символом протестів.
- Монтаж "йолки" став формальною причиною силового розгону Євромайдану 30 листопада 2013 року.
- 1 грудня 2013 учасники Євромайдану частково розібрали споруду на барикади та "прикрасили" прапорами опозиційних партій, державними прапорами України та прапорами Європейського Союзу, а також плакатами.
- Каркас ялинки стояв на Майдані до серпня 2014 року.
- Ялинку назвали "йолкою" через обмовку Януковича, який на нараді не зміг згадати слова "ялинка".