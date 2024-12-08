Естонські інструктори навчають українських військових у Великобританії

В рамках операції Interflex під керівництвом Великобританії естонські інструктори навчають українських військових.

Як пише ERR, курс короткий та інтенсивний, але, за словами естонських інструкторів, українці краще підготовлені в кінці, ніж російські солдати, sз якими вони стикаються на фронті.

Загалом у рамках місії Interflex вже пройшли навчання понад 50 тисяч українських військових, деякі з них – під керівництвом естонських інструкторів.

За словами екстонських командирів, українців вчать збирати спорядження, одягатися в різних кліматичних умовах, в лісі, вночі, як спати вночі, як готувати вночі, готувати їжу на багатті. Також опановують навички поводження зі зброєю.

Протягом семи тижнів нові солдати також вправляються в догляді за пораненими, виживанні в міському бою та багато іншого, чому призовники в Естонії мають навчитися кілька місяців.

"Якщо подивитися на інтенсивність цього курсу, ми не пропонуємо такої інтенсивності в Естонії. Ми беремо до уваги, що ці студенти тут мають два-три вільних дні. У ці вільні дні їхні власні інструктори навчають їх. В основному, протягом цих 35 днів, вихідних у них немає", – пояснив командир контингенту Eesti Арво Кальюпулк.

Тренуватися в Англії безпечніше, ніж в Україні, але місця проведення тренувальних зборів засекречені.

"Можливо, Росія має перевагу в чисельності, і ми мало що можемо тут зробити, але ми можемо дати Україні перевагу в якості", – прокоментував посол Великої Британії в Естонії Росс Аллен.