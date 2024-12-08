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Естонські інструктори навчають українських військових у Великобританії

Йдеться про навчання Interflex, яке уже пройшли понад 50 000 українських військових.

Естонські інструктори навчають українських військових у Великобританії
Українські військові під час навчань Interflex
Фото: EPA/UPG

В рамках операції Interflex під керівництвом Великобританії естонські інструктори навчають українських військових. 

Як пише ERR, курс короткий та інтенсивний, але, за словами естонських інструкторів, українці краще підготовлені в кінці, ніж російські солдати, sз якими вони стикаються на фронті.

Загалом у рамках місії Interflex вже пройшли навчання понад 50 тисяч українських військових, деякі з них – під керівництвом естонських інструкторів.

За словами екстонських командирів, українців вчать збирати спорядження, одягатися в різних кліматичних умовах, в лісі, вночі, як спати вночі, як готувати вночі, готувати їжу на багатті. Також опановують навички поводження зі зброєю.

Протягом семи тижнів нові солдати також вправляються в догляді за пораненими, виживанні в міському бою та багато іншого, чому призовники в Естонії мають навчитися кілька місяців.

"Якщо подивитися на інтенсивність цього курсу, ми не пропонуємо такої інтенсивності в Естонії. Ми беремо до уваги, що ці студенти тут мають два-три вільних дні. У ці вільні дні їхні власні інструктори навчають їх. В основному, протягом цих 35 днів, вихідних у них немає", – пояснив командир контингенту Eesti Арво Кальюпулк.

Тренуватися в Англії безпечніше, ніж в Україні, але місця проведення тренувальних зборів засекречені.

"Можливо, Росія має перевагу в чисельності, і ми мало що можемо тут зробити, але ми можемо дати Україні перевагу в якості", – прокоментував посол Великої Британії в Естонії Росс Аллен. 

  • У червні цього року третя група естонських інструкторів розпочала місію у Великій Британії , завданням якої є навчання українських військових.
  • У січні цього року Естонія вирішила приєднатися до навчальної місії Interflex під проводом Великої Британії, під час якої здійснюється базова підготовка військовослужбовців українських сил оборони.
  •  Окрім Естонії, у навчальній місії Interflex також беруть участь Північні країни, інші країни Балтії, Австралія, Нова Зеландія, Канада та Косово.
  • За даними ЗМІ, Росія може шпигувати за британськими базами, де навчаються українські військові.
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