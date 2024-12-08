Сибіга про падіння Асада: так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна

“Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається".

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував падіння режиму Башара Асада у Сирії зазначивши, що “так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна”.

Про це Сибіга написав на соцплатформі X.

“Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства”, ‒ додав головний дипломат України.

Міністр підкреслив, що необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонування державних інституцій.

“Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу”, ‒ сказав Сибіга.