Сибіга про падіння Асада: так буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував падіння режиму Башара Асада у Сирії зазначивши, що “так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна”.
Про це Сибіга написав на соцплатформі X.
“Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства”, ‒ додав головний дипломат України.
Міністр підкреслив, що необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонування державних інституцій.
“Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу”, ‒ сказав Сибіга.
- Сьогодні у Сирії голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив про падіння режиму Башара Асада.
- У столиці Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що у Сирії росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Базу у Тартусі Башар Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку.