​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче»
Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче»
Східний щит
Східний щит
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
ГоловнаСвіт

Глава хунти Буркіна-Фасо призначив прем’єр-міністра

Посаду отримав колишній міністр зв'язку Римтальбу Жана Еммануеля Уедраого.

Глава хунти Буркіна-Фасо призначив прем’єр-міністра
Прем'єр-міністр Буркіна-Фасо Римтальба Жан Еммануель Уедраого

Глава військової хунти у західноафриканській країні Буркіна-Фасо призначив колишнього міністра зв'язку Римтальбу Жана Еммануеля Уедраого прем'єр-міністром, пише DW.

Призначення відбулося наступного дня після того, як керівний військовий лідер країни капітан Ібрагім Траоре відправив у відставку очільника уряду Аполлінера Жоахіма К'єлема де Тамбелу розпустив уряд.

Причини його усунення не повідомляли. Тамбела очолював три послідовні уряди з того часу, як Траоре захопив владу унаслідок перевороту 2022 року.

Хто такий Римтальба Жан Еммануель Уедраого?

Уедраого, який працював в кабінеті Тамбели, за фахом журналіст. Раніше він був головним редактором, а потім директором державної телевізійної мережі країни Сахель.

Уедраого також є близьким союзником Траоре.

Після державного перевороту у вересні 2022 року Траоре призначив Уедраого на посаду міністра зв’язку та речника уряду. Він залишався ключовою цивільною фігурою у військовій адміністрації та залишався на цій посаді після трьох перестановок в кабінеті.

Політична нестабільність у Буркіна-Фасо

Країна Буркіна-Фасо бореться з нестабільністю після державного перевороту в січні 2022 року, який очолив підполковник Поль-Анрі Сандаого Даміба.

Через вісім місяців Траоре скинув Дамібу. 

При Траоре ця африканська країна разом зі своїми сусідами Малі та Нігером, де керують хунти, дистанціювалася від колишнього колоніального правителя Франції та натомість повернулися до Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies