Глава хунти Буркіна-Фасо призначив прем’єр-міністра

Глава військової хунти у західноафриканській країні Буркіна-Фасо призначив колишнього міністра зв'язку Римтальбу Жана Еммануеля Уедраого прем'єр-міністром, пише DW.

Призначення відбулося наступного дня після того, як керівний військовий лідер країни капітан Ібрагім Траоре відправив у відставку очільника уряду Аполлінера Жоахіма К'єлема де Тамбелу розпустив уряд.

Причини його усунення не повідомляли. Тамбела очолював три послідовні уряди з того часу, як Траоре захопив владу унаслідок перевороту 2022 року.

Хто такий Римтальба Жан Еммануель Уедраого?

Уедраого, який працював в кабінеті Тамбели, за фахом журналіст. Раніше він був головним редактором, а потім директором державної телевізійної мережі країни Сахель.

Уедраого також є близьким союзником Траоре.

Після державного перевороту у вересні 2022 року Траоре призначив Уедраого на посаду міністра зв’язку та речника уряду. Він залишався ключовою цивільною фігурою у військовій адміністрації та залишався на цій посаді після трьох перестановок в кабінеті.

Політична нестабільність у Буркіна-Фасо

Країна Буркіна-Фасо бореться з нестабільністю після державного перевороту в січні 2022 року, який очолив підполковник Поль-Анрі Сандаого Даміба.

Через вісім місяців Траоре скинув Дамібу.

При Траоре ця африканська країна разом зі своїми сусідами Малі та Нігером, де керують хунти, дистанціювалася від колишнього колоніального правителя Франції та натомість повернулися до Росії.