Reuters: США готують пакет допомоги Україні на $988 млн

Сполучені Штати Америки готують пакет допомоги Україні на суму 988 мільйонів доларів у вигляді нової додаткової зброї та обладнання, пише Reuters.
Ця сума зменшує існуючі $2,21 млрд, що залишилися в межах Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI), оскільки адміністрація Байдена працює над новоюб стратегією. Йдеться про те, аби взяти на себе зобов'язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати її з американських збройових запасів.
- 2 грудня США оголосили пакет військової допомоги Україні на 725 млн доларів.
- 6 грудня The Guardian повідомило із посиланням на власні джерела у Вашингтоні, що українська делегація на чолі з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася із радником Білого дому з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. Останній пообіцяв, що середини січня Києв отримає сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні броньованих автомобілів. США також допоможуть Україні із підготовкою мобілізованих, яка здійснюватиметься за кордоном.