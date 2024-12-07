ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Грузинські силовики підозрюють актора та коміка у груповому насильстві
Грузинські силовики підозрюють актора та коміка у груповому насильстві
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаСвіт

Reuters: США готують пакет допомоги Україні на $988 млн

Вашингтон закупить зброю у промисловості. а не даватиме з державних запасів.

Reuters: США готують пакет допомоги Україні на $988 млн
військова допомога Україні від США, фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Пентагону

Сполучені Штати Америки готують пакет допомоги Україні на суму 988 мільйонів доларів у вигляді нової додаткової зброї та обладнання, пише Reuters.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Ця сума зменшує існуючі $2,21 млрд, що залишилися в межах Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI), оскільки адміністрація Байдена працює над новоюб стратегією. Йдеться про те, аби взяти на себе зобов'язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати її з американських збройових запасів.

  • 2 грудня США оголосили пакет військової допомоги Україні на 725 млн доларів.
  • 6 грудня The Guardian повідомило із посиланням на власні джерела у Вашингтоні, що українська делегація на чолі з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася із радником Білого дому з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. Останній пообіцяв, що середини січня Києв отримає сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні броньованих автомобілів. США також допоможуть Україні із підготовкою мобілізованих, яка здійснюватиметься за кордоном.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies