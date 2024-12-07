Reuters: США готують пакет допомоги Україні на $988 млн

Вашингтон закупить зброю у промисловості. а не даватиме з державних запасів.

Сполучені Штати Америки готують пакет допомоги Україні на суму 988 мільйонів доларів у вигляді нової додаткової зброї та обладнання, пише Reuters.

Ця сума зменшує існуючі $2,21 млрд, що залишилися в межах Ініціативи зі сприяння безпеці України (USAI), оскільки адміністрація Байдена працює над новоюб стратегією. Йдеться про те, аби взяти на себе зобов'язання закуповувати зброю у промисловості, а не вилучати її з американських збройових запасів.