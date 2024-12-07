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Україна засудила втручання у вибори в Румунії, - МЗС

"Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу".

Україна засудила втручання у вибори в Румунії, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює солідарність із Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки Росії проти румунської демократії, про яку свідчать розсекречені цього тижня румунською владою дані.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення. Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що втручання Росії у внутрішні справи Румунії підтверджує попередні заяви про те, що агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України та поширюються на країни ЄС і НАТО.

"Відповідь на такі російські загрози має бути спільною та рішучою, зокрема максимальна підтримка України в протидії російській агресії заради збереження стабільності в Європі та світі", - наголошується в заяві.

"Румунія – важливий сусід та надійний партнер нашої держави. Країна, яка твердо підтримує боротьбу України проти російської агресії та надає вагому підтримку. Наша солідарність з румунським народом залишається непохитною. Щиро сподіваємося, що в ході подальшого електорального процесу громадяни Румунії матимуть змогу реалізувати своє виборче право без іноземних втручань", - додали в МЗС.

Вибори в Румунії

  • 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні. Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,

  • Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% – отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє – чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.

  • У Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску. У світлі цих подій часом гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.

  • 2 грудня Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів. 
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