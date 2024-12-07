Україна засудила втручання у вибори в Румунії, - МЗС

"Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу".

Міністерство закордонних справ України висловлює солідарність із Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки Росії проти румунської демократії, про яку свідчать розсекречені цього тижня румунською владою дані.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення. Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн", - йдеться в повідомленні.

У МЗС наголосили, що втручання Росії у внутрішні справи Румунії підтверджує попередні заяви про те, що агресивні плани Кремля виходять далеко за межі України та поширюються на країни ЄС і НАТО.

"Відповідь на такі російські загрози має бути спільною та рішучою, зокрема максимальна підтримка України в протидії російській агресії заради збереження стабільності в Європі та світі", - наголошується в заяві.

"Румунія – важливий сусід та надійний партнер нашої держави. Країна, яка твердо підтримує боротьбу України проти російської агресії та надає вагому підтримку. Наша солідарність з румунським народом залишається непохитною. Щиро сподіваємося, що в ході подальшого електорального процесу громадяни Румунії матимуть змогу реалізувати своє виборче право без іноземних втручань", - додали в МЗС.

Вибори в Румунії