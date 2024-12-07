У Румунії пройшли обшуки в рамках розслідування щодо порушень на президентських виборів

Обшуки відбулися в центральному місті Брашов "у зв’язку зі злочинами корупції на виборах, відмивання грошей, комп’ютерної підробки".

Поліція в Румунії провела обшуки в рамках розслідування ймовірних порушень на виборах.

Про це повідомила місцева служба "Радіо Свобода".

Обшуки відбулися в центральному місті Брашов "у зв’язку зі злочинами корупції на виборах, відмивання грошей, комп’ютерної підробки", йдеться в заяві місцевої прокуратури.

Зазначається, що дії поліції спрямовані на особу, "причетну до незаконного фінансування виборчої кампанії кандидата в президенти Румунії". Імені в прокуратурі не назвали.

У заяві також зазначено, що розслідування стосувалося ймовірних порушень румунського законодавства, яке забороняє організації та символіку фашистського, расистського чи ксенофобського характеру.

Напередодні Конституційний суд Румунії скасував президентські вибори, другий тур яких мав відбутися 8 грудня. У своєму рішенні суд вказав на незаконне використання цифрових технологій, зокрема, штучного інтелекту, а також використання "незаявлених джерел фінансування".

Вибори в Румунії