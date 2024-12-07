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У Румунії пройшли обшуки в рамках розслідування щодо порушень на президентських виборів

Обшуки відбулися в центральному місті Брашов "у зв’язку зі злочинами корупції на виборах, відмивання грошей, комп’ютерної підробки".

У Румунії пройшли обшуки в рамках розслідування щодо порушень на президентських виборів
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Поліція в Румунії провела обшуки в рамках розслідування ймовірних порушень на виборах.

Про це повідомила місцева служба "Радіо Свобода".

Обшуки відбулися в центральному місті Брашов "у зв’язку зі злочинами корупції на виборах, відмивання грошей, комп’ютерної підробки", йдеться в заяві місцевої прокуратури.

Зазначається, що дії поліції спрямовані на особу, "причетну до  незаконного фінансування виборчої кампанії кандидата в президенти Румунії". Імені в прокуратурі не назвали.

У заяві також зазначено, що розслідування стосувалося ймовірних порушень румунського законодавства, яке забороняє організації та символіку фашистського, расистського чи ксенофобського характеру.

Напередодні Конституційний суд Румунії скасував президентські вибори, другий тур яких мав відбутися 8 грудня. У своєму рішенні суд вказав на незаконне використання цифрових технологій, зокрема, штучного інтелекту, а також використання "незаявлених джерел фінансування".

Вибори в Румунії

  • 28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні. Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,

  • Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% – отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє – чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.

  • У Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску. У світлі цих подій часом гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.

  • 2 грудня Конституційний суд Румунії визнав дійсним перший тур президентських виборів. 

 

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