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Ультраправа “Альтернатива для Німеччини” вперше висуне кандидата у канцлери

В опитуваннях політична сила є другою за рівнем підтримки силою на федеральному рівні.

Ультраправа “Альтернатива для Німеччини” вперше висуне кандидата у канцлери
Співголова “Альтернативи для Німеччини” Аліс Вайдель cтане кандидаткою у канцлери
Фото: EPA/UPG

Співголова правопопулістської “Альтернативи для Німеччини” (AfD) Аліс Вайдель стане кандидатом від цієї партії на пост канцлера ФРН на виборах у Бундестаг 23 лютого 2025 року, повідомляє DW.

"В опитуваннях ми є другою за рівнем підтримки силою на федеральному рівні, і з огляду на це ми чітко висуваємо свій запит на участь в уряді”, ‒ заявила 45-річна політикиня вчора на спільній пресконференції з іншим керівником партії Тіно Хрупаллою.

AfD вперше з часу свого заснування у 2013 році висуває свого кандидата в канцлери ФРН, і це “великий день” для партії та Німеччини, підкреслила Вайдель.

Очікується, що офіційне висування Вайдель кандидатом у канцлери відбудеться на партійному з'їзді у саксонському місті Різа у січні 2025 року.

Шанси “Альтернативи для Німеччини” на виборах до Бундестагу

Коментуючи плани партії висунути Аліс Вайдель кандидатом у канцлери ФРН, Тіно Хрупалла заявив, що партія має намір вступити у виборчу боротьбу "як команда з нападницею (футболісткою)”. 

На федеральному рівні популярність AfD становить зараз 18-19%, це друге місце після блоку Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), рейтинг якого становить 32-33%, нагадує агентство dpa. 

Зазначимо, висування партією кандидатки в канцлери є швидше символічним, оскільки жодна з інших партій не готова формувати коаліцію з ультраправими.

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