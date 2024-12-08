ЗМІ: Ізраїль відправив свої війська на кордон із Сирією

Вперше з моменту підписання Угоди про роз'єднання 1974 року ЦАХАЛ розмістив позиції у буферній зоні.

ЦАХАЛ зайняв нові позиції в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією на Голанських висотах після падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомляє Times of Israel.

"Армія оборони Ізраїлю розмістила війська в буферній зоні і в ряді районів, які необхідно захищати, щоб забезпечити безпеку громад на Голанських висотах і громадян Ізраїлю", — йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Цей крок був зроблений після нової оцінки і «можливості проникнення бойовиків в буферну зону», заявляють ізраїльські військові.

Водночас у заяві підкреслюється, що «ЦАХАЛ не втручається в події, що відбуваються в Сирії».

Зазначається, що ізраїльські війська вперше зайняли позиції в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією з моменту підписання Угоди про роз'єднання 1974 року. У минулому ЦАХАЛ кілька разів входив у цю зону на короткий час.

Угода про роз'єднання між Ізраїлем і Сирією завершила війну Судного дня.