Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
ОВА: Росія вдарила по Кривому Рогу, є жертви (оновлення)
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
ЗМІ: 15-ий пакет санкцій ЄС проти Росії заблокували Литва та Латвія
Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче»
Зеленський після перемовин із Трампом заявив, що обраний президент США «налаштований рішуче»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
Продюсерка Дар’я Бассель: «На світових фестивалях посилюється наратив, що українське авторське кіно – це пропаганда»
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Ізраїль відправив свої війська на кордон із Сирією

Вперше з моменту підписання Угоди про роз'єднання 1974 року ЦАХАЛ розмістив позиції у буферній зоні.

ЗМІ: Ізраїль відправив свої війська на кордон із Сирією
Фото: jpost.com

ЦАХАЛ зайняв нові позиції в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією на Голанських висотах після падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомляє Times of Israel.

"Армія оборони Ізраїлю розмістила війська в буферній зоні і в ряді районів, які необхідно захищати, щоб забезпечити безпеку громад на Голанських висотах і громадян Ізраїлю", — йдеться в заяві ЦАХАЛ.

Цей крок був зроблений після нової оцінки і «можливості проникнення бойовиків в буферну зону», заявляють ізраїльські військові.

Водночас у заяві підкреслюється, що «ЦАХАЛ не втручається в події, що відбуваються в Сирії».

Зазначається, що ізраїльські війська вперше зайняли позиції в буферній зоні між Ізраїлем і Сирією з моменту підписання Угоди про роз'єднання 1974 року. У минулому ЦАХАЛ кілька разів входив у цю зону на короткий час.

Угода про роз'єднання між Ізраїлем і Сирією завершила війну Судного дня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies