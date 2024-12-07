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Зеленський закликав Австрію приєднатися до декларації G7 про підтримку України

"Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру".

Зеленський закликав Австрію приєднатися до декларації G7 про підтримку України
Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Парижа зустрівся з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Про це він повідомив у Telegram. 

"Подякував за підтримку України. Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору", - написав Зеленський.

Він додав, що запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.

"Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру", - наголосив Зеленський.

Раніше канцлер Австрії заявив про готовність прийняти мирні переговори. 

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