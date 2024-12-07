Зеленський закликав Австрію приєднатися до декларації G7 про підтримку України

"Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру".

Президент Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Парижа зустрівся з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Про це він повідомив у Telegram.

"Подякував за підтримку України. Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору", - написав Зеленський.

Він додав, що запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.

"Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру", - наголосив Зеленський.

Раніше канцлер Австрії заявив про готовність прийняти мирні переговори.