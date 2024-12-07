Зеленський закликав Австрію приєднатися до декларації G7 про підтримку України

Президент Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Парижа зустрівся з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.
Про це він повідомив у Telegram.
"Подякував за підтримку України. Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору", - написав Зеленський.
Він додав, що запросив Австрію приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та в майбутньому укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.
"Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру", - наголосив Зеленський.
Раніше канцлер Австрії заявив про готовність прийняти мирні переговори.
- 26 листопада міністри закордонних справ G7 у спільній заяві засудили використання Росією балістичної ракети середньої дальності.
- Наприкінці жовтня країни G7 досягли остаточної згоди щодо кредиту для України за рахунок російських активів. Виплати прагнуть розпочати до кінця року.