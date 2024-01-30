На фінальній стадії - тексти декількох документів з іншими державами.

32 держави приєдналися до вільнюської декларації "Групи семи" щодо гарантії безпеки для України.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Зараз ми маємо вже спільноту з 32 держав, які приєдналися до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій, а також і першу двосторонню угоду – з Британією", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що "будуть також нові угоди".

"Ми зараз фіналізуємо текст кількох документів. Дуже важлива робота", - зазначив Президент.