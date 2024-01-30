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32 держави приєдналися до декларації G7 щодо гарантії безпеки для України, - Зеленський

На фінальній стадії - тексти декількох документів з іншими державами.

32 держави приєдналися до декларації G7 щодо гарантії безпеки для України, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

32 держави приєдналися до вільнюської декларації "Групи семи" щодо гарантії безпеки для України.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Зараз ми маємо вже спільноту з 32 держав, які приєдналися до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій, а також і першу двосторонню угоду – з Британією", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що "будуть також нові угоди". 

"Ми зараз фіналізуємо текст кількох документів. Дуже важлива робота", - зазначив Президент.

  • Як відомо, 12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.
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