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Уряд розширив допомогу переселенцям

Уряд розширив допомогу переселенцям
Фото: kr.gov.ua

Уряд розширив допомогу для вимушено переселених осіб. 

"Відповідна постанова була ухвалена для того, щоб родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше використовувати допомогу малозабезпеченим", – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб та українських шукачів притулку, які повертатимуться з-за кордону і ще не встигли працевлаштуватись в Україні та не мають власних джерел доходів.

Допомога призначатиметься на 6 місяців:

  •  для родин, які повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ);
  •  для родин ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Як зазначили у міністерстві, виплата допомоги для малозабезпечених поєднуватиметься з інструментами стимулювання до працевлаштування.

Робитимуть це для того, щоб  посприяти поверненню громадян до економічно незалежного і самостійного життя.

Йдеться про ті родини ВПО чи громадян, які повертаються в Україну, в котрих є непрацюючі працездатні особи. Вони мають протягом 2 місяців після призначення допомоги працевлаштуватися.

З 1 березня в Україні запрацюють нові правила допомоги внутрішньо переміщеним особам. Держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.Зеленський запропонував європейську допомогу біженцям скеровувати в український бюджет.  За словами президента, соцдопомогу варто скеровувати в бюджет, а потім перерозподіляти між тими, хто її потребує.

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