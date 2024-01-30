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Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними, – Кабмін

Тариф для побутових споживачів залишиться на рівні 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год.

Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними, – Кабмін
Фото: Кабінет міністрів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що для побутових споживачів тариф на елетроенергію залишається незмінним: 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

"Тариф був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год. Загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", – заявив прем’єр-міністр.

Він додав, що після того як минулої зими 50% енергосистеми було вражено ворожими ракетами й дронами, Україна провела масштабні ремонти й додали в енергетику 2,2 ГВт потужності. 

За словами Шмигаля, в жодному регіоні обмежень та відключень немає і не планується.

Крім того, було збільшено до 1,7 ГВт можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E.

Денис Шмигаль додав, що лише за минулий рік Україна отримала велику допомогу: вантажі з 35 країн. Підтримка іноземнгими партнерами не припиняється. 

"У Фонді підтримки енергетики України зібрали наявних та анонсованих внесків на понад 400 млн євро. Допомога надходить і зараз. USAID нещодавно передало "Укренерго" два високовольтні автотрансформатори, які вже працюють та підсилюють нашу енергетичну стійкість. Загалом плануємо отримати 16 таких трансформаторів", – зазначив прем’єр-міністр.

Крім того, спільно з USAIDреалізують ще один проект: облаштування газотурбінних установок для децентралізації енергосистеми. За даними уряду, буде закуплена 91 установка для 32 міст. Одна вже успішно працює на Хмельниччині, і це зможе зробити енергосистему більш стійкою. 

Глава Уряду анонсував проекти розвитку атомної генерації спільно з американською компанією Westinghouse. Зокрема, йдеться про будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС за новітніми технологіями. 

Уряд скасував мораторій на відключення боржників від електроенергії. Чому мораторій скасували та хто заборгував найбільше, детально у матеріалі LB.ua.

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