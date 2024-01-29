ПриватБанк візьме участь у судових засіданнях за позовом Коломойського, Боголюбова та власника єврооблігацій

Черговий іспит для українського правосуддя: Коломойський і Боголюбов судяться в Україні, щоб вплинути на справу та розслідування ФБР про відмивання грошей в США, а маловідомий власник єврооблігацій, програвши в Лондоні, шукає «правди» в Києві. Так адвокати "ПриватБанку" анонсували проведення найближчих засідань. Їх заплановано щонайменше три.

Відтак, 30 січня 2024 року Яремчанський міський суд розглядатиме один з трьох позовів прокуратури Івано-Франківської області про витребування у ПриватБанку земельної ділянки в Буковелі.

"15 січня 2024 року Івано-Франківський апеляційний суд у тотожній справі встановив, що спори між державним банком та Держлісагенством, інтереси якого захищає прокуратура області, має вирішувати виключно господарський суд, а не суд загальної юрисдикції. Тож ПриватБанк сподівається, що з урахуванням рішення суду апеляційної інстанції, провадження буде закрите", - йдеться у повідомленні банку.

Прокуратура Івано-Франківської області намагається відсудити три земельні ділянки в Буковелі з 2015 року. Першочергові позови прокуратури були подані до фізичних осіб, які, на думку прокурорів, отримали ці ділянки на підставі підроблених рішень сільради. Банк став відповідачем по справі через декілька років, тобто після націоналізації.

Ще одне засідання відбудеться 1 лютого. Північний апеляційний господарський суд розгляне справу за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ), підконтрольного ексвласникам банку, про визнання зобов’язань за кредитами ПриватБанку припиненими.

Цей позов НЗФ (як і інші аналогічні позови компаній з орбіти ексвласників, кількість яких вимірюється сотнями) адвокати ПриватБанку називають фіктивним. Він поданий лише з метою отримання висновків українських судів для спроби впливу на справу про шахрайство та відмивання грошей І.Коломойським та Г.Боголюбовим у США, за якою банк намагається стягнути $685 млн плюс відсотки.

“Насправді ПриватБанк і не заявляв претензій по виконанню кредитних договорів до НЗФ та інших підприємств з орбіти ексвласників ПриватБанку, що згадуються в американському позові ПриватБанку до Коломойського, Боголюбова та інших. Питання щодо нецільового використання кредитних коштів має розглядатись виключно в рамках загальної картини, а саме, як частина шахрайських схем виведення та відмивання коштів ПриватБанку у США, які має дослідити і вже почав досліджувати американський суд під час вирішення позову ПриватБанку до Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова”, - пояснює адвокат ПриватБанку Дмитро Монастирський.

Справа № 910/14224/20, яка розглядатиметься 1 лютого, повернута на розгляд до Північного апеляційного господарського суду після того, як 5 вересня 2023 року суд зупинив у ній провадження, посилаючись на необхідність дослідити рішення Верховного Суду по іншій справі, не пов’язаній з ПриватБанком. Однак, ПриватБанк успішно оскаржив це рішення у Верховному Суді.

"ПриватБанк розраховує на неупереджений та об’єктивний розгляд справ, враховуючи позицію Верховного Суду та важливість справи для справедливого та всебічного розгляду багатомільйонної справи за позовом ПриватБанку про шахрайство у США", - зазначив адвокат.

Також 1 лютого Господарський суд міста Києва продовжить розгляд справи за позовом маловідомого власника єврооблігацій ПриватБанку компанії Shakoor, яка оскаржує процедуру bail-in.

Під час націоналізації ПриватБанку процедура bail-in дозволила збільшити статутний капітал банку майже на 29,4 млрд грн. Ця процедура була визнана Банком Англії, що не завадило ініціюванню судової справи Shakoor Capital Limited в українському суді.

Згодом до позову Shakoor Capital Limited, доєднались компанії J.P. Morgan Securities plc, UBS AG, Pala Assets Holdings Limited та маловідомий український ФОП Сазонов Д. В. Нещодавно ухвалою Господарського суду м. Києва від 12. 12.2023 також прийнято до розгляду позовну заяву компанії Concorde (Bermuda) Limited.

Проте 3 березня 2023 року міжнародні інвестиційні банки UBS AG та J.P. Morgan Securities plc подали до суду заяви про відкликання своїх позовів.

"Таким чином маловідомі позивачі, які незрозуміло коли і як придбали єврооблігації, через ініціювання в Україні даної справи намагаються незаконно отримати судове рішення про визнання недійсним договору bail-in з метою, як зазначають самі позивачі, подальшого стягнення з державного ПриватБанку сотень мільйонів доларів США", - знзанчають адвокати.