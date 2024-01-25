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НБУ покращив очікування щодо інфляції на цей рік

У НБУ очікують, що інфляція залишатиметься контрольованою та за підсумками року становитиме 8,6%.

НБУ покращив очікування щодо інфляції на цей рік
Фото: Нацбанк

Національний банк України покращив прогноз щодо індексу споживчих цін на 2024: з 9,8% до 8,6%. Про це йшлося на брифінгу з питань монетарної політики, пише "Економічна правда".

Згідно з очікуваннями, інфляція перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці. Із середини року вона пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв. 

Додатковий тиск на ціни становитиме подальше відновлення споживчого попиту та перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат.

Водночас у Нацбанку очікують, що інфляція залишатиметься контрольованою та за підсумками року становитиме 8,6%.

"У 2025 році інфляція повернеться до цільового діапазону, сповільнившись до 5,8% на кінець року, а в 2026 році – до цілі 5%. Цьому сприятиме насамперед зниження безпекових ризиків, що припускається в прогнозі. Це забезпечить загальне поліпшення очікувань, а також дасть змогу налагодити логістику та виробничі процеси. Вагомими чинниками зниження цінового тиску залишатимуться й заходи процентної та валютної політики НБУ", – додали в НБУ.

  • За підсумками 2023 річний рівень інфляції склав 5,1%, що в п'ять разів нижче фактичного рівня початку року і в чотири рази нижче прогнозних Нацбанком на початку року показників. 
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