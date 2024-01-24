Закордонні інвестори готові придбати два українські держбанки

Іноземні інвестори зацікавлені у купівлі двох українських державних банків – "Укргазбанку" та "Сенс банку".
"У нас є зацікавленість іноземних інвесторів в двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені", – розповів заступник міністра фінасів Юрій Драганчук, пише Економічна правда.
Крім того, незабаром Мінфін скористається послугами фінансових радників для цих банків.
Також паралельно з цим Мінфін зі Світовим банком напрацьовують зміни до законів про продаж цих банків, для того щоб зробити це якомога прозоріше і продати справді серйозному потенційному інвестору.
"Більше скажу, ці потенційні інвестори нас підганяють… Паралельно ці банки готуються всередині і я досить позитивно налаштований і хочеться в цьому році продати ці два банки. А той банк, який генерує найбільше доходів у цій державі, поки що неготовий до продажу", – резюмував Драганчук, маючи на увазі "Приватбанк".
Він сказав, що продаж "Приватбанку" не розглядають, однак не виключають цього в майбутньому.
"Держава має стратегію зменшення банківського сектору, присутності та своєї участі (в ньому - авт.). Але треба реально дивитись на речі. Ринок зараз такий, що ви самі розумієте, "Приватбанк" – це той банк,в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету", – сказав чиновник.
Він зазначив, що поки держава не готова продати цей банк, але не виключив цього в майбутньому.
- Україна стала власником повного пакету акцій "Сенс Банку" (колишній "Альфа Банк Україна") 21 липня 2023 року. Уряд ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції "Сенс Банку" у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню.
- Власниками прямої істотної участі в банку були ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі - громадянин РФ та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин РФ та Латвії Пьотр Авен, громадянин РФ Андрій Косогов.
- Також у липні СБУ повідомила, що ексвласники "Сенс банку" хотіли довести його до банкрутства та вивести кошти до Росії. Вони організували схему зі зміни номінальних власників.
- 5 січня 2024 року холдинг російського олігарха Фрідмана подав позов на мільярд доларів проти України. Компанія називає націоналізацію банку “серією свавільних, необґрунтованих та дискримінаційних кроків України”.