Закордонні інвестори готові придбати два українські держбанки

Іноземні інвестори зацікавлені у купівлі двох українських державних банків – "Укргазбанку" та "Сенс банку".

"У нас є зацікавленість іноземних інвесторів в двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені", – розповів заступник міністра фінасів Юрій Драганчук, пише Економічна правда.

Крім того, незабаром Мінфін скористається послугами фінансових радників для цих банків.

Також паралельно з цим Мінфін зі Світовим банком напрацьовують зміни до законів про продаж цих банків, для того щоб зробити це якомога прозоріше і продати справді серйозному потенційному інвестору.

"Більше скажу, ці потенційні інвестори нас підганяють… Паралельно ці банки готуються всередині і я досить позитивно налаштований і хочеться в цьому році продати ці два банки. А той банк, який генерує найбільше доходів у цій державі, поки що неготовий до продажу", – резюмував Драганчук, маючи на увазі "Приватбанк".

Він сказав, що продаж "Приватбанку" не розглядають, однак не виключають цього в майбутньому.

"Держава має стратегію зменшення банківського сектору, присутності та своєї участі (в ньому - авт.). Але треба реально дивитись на речі. Ринок зараз такий, що ви самі розумієте, "Приватбанк" – це той банк,в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету", – сказав чиновник.

Він зазначив, що поки держава не готова продати цей банк, але не виключив цього в майбутньому.