Президент України зустрівся з керівниками найбільших світових інвестиційних фондів та корпорацій.

Володимир Зеленський з бізнес-лідерами в Давосі

Президент України Володимир Зеленський у Давосі зустрівся з низкою всесвітньо відомих фінансистів. Про це пише Bloomberg.

У вівторок вранці український лідер поспілкувався з Джеймі Даймоном з JPMorgan Chase & Co (найбільший за розмірами активів банківський холдинг США, належить до “Великої Четвірки” найбільших банків країни), Стівом Шварцманом з Blackstone (американська компанія з управління альтернативними інвестиціями) і засновником Bridgewater (американська інвестиційна компанія) Реєм Даліо.

Даймон сам відрекомендувався Зеленському: “Я Джеймі Даймон з JPMorgan Chase. Благослови вас Бог”.

Фото: Sridhar Natarajan/Bloomberg

Серед інших лідерів, присутніх на зустрічі, були Філіп Хільдебранд з BlackRock (міжнародна інвестиційна компанія), Девід Рубенштейн (американський юрист, бізнесмен і філантроп) і Лакшмі Міттал, голова Arcelormittal (металургійна компанія), одного з найбільших міжнародних інвесторів в Україні.

Раніше у вівторок Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, головним виконавчим директором Bank of America Браяном Мойніганом і сенатором США Крісом Кунсом від Делаверу − близьким соратником президента Джо Байдена.

У Давосі Зеленський також проводить переговори з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Також з українським президентом має зустрітися його польський колега Анджей Дуда.

Це перший візит Зеленського на Всесвітній економічний форум після повномасштабного російського вторгнення. Востаннє він був у Давосі у 2020 році.