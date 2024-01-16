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У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”

Президент України зустрівся з керівниками найбільших світових інвестиційних фондів та корпорацій.

У Давосі гендиректор найбільшого банку США JPMorgan відрекомендувався Зеленському: “Благослови вас Бог”
Володимир Зеленський з бізнес-лідерами в Давосі
Фото: Sridhar Natarajan/Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський у Давосі зустрівся з низкою всесвітньо відомих фінансистів. Про це пише Bloomberg.

У вівторок вранці український лідер поспілкувався з Джеймі Даймоном з JPMorgan Chase & Co (найбільший за розмірами активів банківський холдинг США, належить до “Великої Четвірки” найбільших банків країни), Стівом Шварцманом з Blackstone (американська компанія з управління альтернативними інвестиціями) і засновником Bridgewater (американська інвестиційна компанія) Реєм Даліо. 

Даймон сам відрекомендувався Зеленському: “Я Джеймі Даймон з JPMorgan Chase. Благослови вас Бог”. 

Фото: Sridhar Natarajan/Bloomberg

Серед інших лідерів, присутніх на зустрічі, були Філіп Хільдебранд з BlackRock (міжнародна інвестиційна компанія), Девід Рубенштейн (американський юрист, бізнесмен і філантроп) і Лакшмі Міттал, голова Arcelormittal (металургійна компанія), одного з найбільших міжнародних інвесторів в Україні.

Раніше у вівторок Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, головним виконавчим директором Bank of America Браяном Мойніганом і сенатором США Крісом Кунсом від Делаверу − близьким соратником президента Джо Байдена.

У Давосі Зеленський також проводить переговори з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Також з українським президентом має зустрітися його польський колега Анджей Дуда.

Це перший візит Зеленського на Всесвітній економічний форум після повномасштабного російського вторгнення. Востаннє він був у Давосі у 2020 році.

  • Раніше в Офісі президента повідомили, що у Давосі Зеленський повідомив представникам великого бізнесу про економічне зростання України і закликав у неї інвестувати. Глава держави зазначив, що ріст економіки України минулого року перевищив 5%, хоча раніше Світовий банк оцінив зростання ВВП країни на рівні 4,8%.
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