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НАЗК залишилося без голови, у Новікова завершився 4-річний термін на посаді

Наразі триває конкурс на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК залишилося без голови, у Новікова завершився 4-річний термін на посаді
Голова НАЗК Олександр Новіков
Фото: nazk.gov.ua

У Олександра Новікова, голови Національного агентства з питань запобігання корупції, сьогодні, 15 січня, сплив строк повноважень.

"Наразі триває конкурс на нового голову НАЗК, який проводить конкурсна комісія за участі міжнародних експертів. Поки що відомо про 24 кандидатів, які пройшли перший етап конкурсу", повідомила Судово-юридична газета.

Як вказано у публікації, серед кандидатів – діючий член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Віталій Гацелюк, а також екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, який у свій час заявляв про незаконне звільнення із посади. 

Також у конкурсі бере участь державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках, а нині – очільниця напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська.

Як пише видання, 11 січня відбувся другий етап оцінювання професійних знань та якостей кандидатів на посаду Голови НАЗК – виконання практичних завдань, які передбачають завдання із застосування антикорупційного законодавства і завдання з етичного лідерства. Наразі результати кандидатів ще невідомі.

  • Голова Національного агентства призначається строком на 4 роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду два строки поспіль. 
  • Олександра Новікова Кабмін призначив на посаду 15 січня 2020 року.
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