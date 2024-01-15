Президент України зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом.

Про це йдеться у його телеграм-каналі.

Український лідер зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі.

У Берні відбудуться переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, президенткою Віолою Амхерд.

“Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення”, − зазначив Зеленський.

Президент також говоритиме про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

У Давосі Зеленський проведе двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України.

I arrived in Switzerland to meet with its leaders and attend the Davos forum.



In Bern, I will meet with heads of both chambers of parliament, party and fraction leaders, and President Viola Amherd.



I will express gratitude to Switzerland for its consistent support for… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 15, 2024