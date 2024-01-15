Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом.
Про це йдеться у його телеграм-каналі.
Український лідер зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі.
У Берні відбудуться переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, президенткою Віолою Амхерд.
“Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення”, − зазначив Зеленський.
Президент також говоритиме про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.
У Давосі Зеленський проведе двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України.
I arrived in Switzerland to meet with its leaders and attend the Davos forum.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 15, 2024
In Bern, I will meet with heads of both chambers of parliament, party and fraction leaders, and President Viola Amherd.
I will express gratitude to Switzerland for its consistent support for…
- Всесвітній економічний форум у Давосі стартував вчора з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація.
- Учасники зустрічі розглянули п'ять пунктів української Формули миру: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації й повторення війни та підтвердження закінчення війни.
- Форум триватиме до п'ятниці, 19 січня.
- Раніше стало відомо, що Зеленський виступить на Форумі зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі" 16 жовтня. Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.
- У Форумі візьмуть участь чимало світових лідерів та політики, зокрема, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Ентоні Блінкен.