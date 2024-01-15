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Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом

Президент України зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі. 

Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. 

Про це йдеться у його телеграм-каналі.

Український лідер зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі. 

У Берні відбудуться переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, президенткою Віолою Амхерд.

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“Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення”, − зазначив Зеленський.

Президент також говоритиме про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

У Давосі Зеленський проведе двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України.

  • Всесвітній економічний форум у Давосі стартував вчора з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація. 
  • Учасники зустрічі розглянули п'ять пунктів української Формули миру: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації й повторення війни та підтвердження закінчення війни.
  • Форум триватиме до п'ятниці, 19 січня.
  • Раніше стало відомо, що Зеленський виступить на Форумі зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі" 16 жовтня. Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.
  • У Форумі візьмуть участь чимало світових лідерів та політики, зокрема, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Ентоні Блінкен.
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